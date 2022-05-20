Rus askeri, Kiev'de yargılandığı mahkemede öldürdüğü eski KGB ajanın eşinin yüzüne bakamadı

Rus askerleri, Ukrayna'da sivil asker demeden çok kişiyi katletti. Vadim Shishimarin (21) de 28 Şubat'ta Sumy Chupakhivka köyünde sivil vatandaş Oleksandr Shelypova'yı (62) kurşuna dizdi. Ancak, Ukrayna askerleri tarafından yakalanıp hapsedildi. Kiev'de önceki gün yargılanan Shishimarin, suçlamayı kabul etti. Duruşmada, acılı eş Kateryna ile karşı karşıya geldi. Gözü yaşlı kadının "Buraya beni öldürdüğün kocamdan korumaya mı geldin?" sözleri karşında hiçbir şey diyemedi. Sadece af diledi.

ÖZGÜR ADIM!

Rus askerleri Mariupol'ü ele geçirince ölüm korkusu yaşayan Igor Pedin, şehirden ayrılmaya karar verdi. Köpeği Zhu-Zhu'yu kucağına alıp, 50 kiloluk bir çantayı yüklendi. Ukraynalı askerlerin kontrolünde olan Zaporizhzhia'ya gitmeye karar verdi. Rus kontrol noktalarından, "Mide kanseriyim, tedaviye gidiyorum" diyerek geçti. Günlerce yürüyerek tam 225 kilometre kat etti. Zaporizhzhia'ya vardığında herkes şaşkınlığını gizleyemedi.