İsveçli uzman Aron Lund'dan 'NATO' açıklaması: "Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok"





"YPG'Yİ NEDEN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETMİYORSUNUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine yaptığı desteği anımsatarak, bu iki ülkenin NATO üyeliklerine 'evet' demeyeceklerini ifade etti.



İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



Her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylediler peki YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür. ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'inde de Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu, yapıyor. Bunları biz kendilerine anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de hep anlattık, belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür, işledikleri suçlar ortadadır.

Kandil'i kendileri için bir merkez haline getirmeleri PKK/YPG'nin inkar edilemez bir terör estirmeleridir ama batı ne yazık ki bunları saklıyor. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zamanda da vermiyorlar. Gereği neyse bunun gereğini yapmaya devam edeceğiz.