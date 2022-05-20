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    • Dünya
    • 20.05.2022 18:02
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    • 20.05.2022 18:11
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    İsveçli uzman Aron Lund'dan 'NATO' açıklaması: "Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok"

    Türkiye, terör örgütlerinin Avrupa'daki kuluçka merkezi haline gelen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda bu iki ülkenin üyeliklerine 'evet' demeyeceklerini bildirdi. Bu gelişmenin üzerine İsveç ve Finlandiya makamları Türkiye ile orta yolu bulma arayışına girdi. Aron Lund isimli İsveçli uzman ise "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin kaybedecek bir şeyi yok! İsveç...

    İsveç Savunma Araştırma Ajansı (FOI) Orta Doğu Analisti Aron Lund, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

    İsveç devlet televizyonu SVT'ye İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin veto hakkını kullanmasını değerlendiren Lund, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok." dedi.



    "TÜRKİYE İÇİN BUNUN PEK BİR ANLAMI YOK"
    Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke olduğunu aktaran Lund, "NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüne ve Karadeniz'de önemli bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, ittifakın en önemli üyelerinden biridir. İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi olarak görmek isteyen ülkeler yaptırımlar ve çeşitli diplomatik baskılar yapabilirler. Ancak Türkiye için bunun pek bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.



    Lund, bu yönde siyasi irade olsa bile İsveç'ten kırmızı bültenle talep edilen kişilerin iade edilmesine yargının izin vermesinin zor olduğunu savundu.



        "YPG'Yİ NEDEN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETMİYORSUNUZ"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine yaptığı desteği anımsatarak, bu iki ülkenin NATO üyeliklerine 'evet' demeyeceklerini ifade etti.

        İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

        Her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylediler peki YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür. ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'inde de Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu, yapıyor. Bunları biz kendilerine anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de hep anlattık, belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür, işledikleri suçlar ortadadır.

        Kandil'i kendileri için bir merkez haline getirmeleri PKK/YPG'nin inkar edilemez bir terör estirmeleridir ama batı ne yazık ki bunları saklıyor. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zamanda da vermiyorlar. Gereği neyse bunun gereğini yapmaya devam edeceğiz.



        "KİMSE KUSURA BAKMASIN, 'EVET' DİYEMEYİZ"
        Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptık. Yarın İngiltere'nin Finlandiya'nın görüşme talepleri var. Aynı şekilde Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya edeceğiz. Bu terör örgütlerinin bütün belgeleri bizde olduğuna göre, bunun mağduru biz olduğumuza göre NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyiz. İsveç ve Finlandiya için aynı şeyi düşünüyorum. Kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırıyorlar, imkanlar sağlıyorlar, silah, mühimmat temini yapıyorlar. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine bir evet diyemeyiz.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya İsveçli uzman Aron Lund'dan 'NATO' açıklaması: "Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok"
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