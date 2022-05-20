İsveçli gazeteci: PKK desteğiyle kazanan Başbakan Andersson şimdi diyet ödüyor

Nilsson yazısında şu satırlara yer verdi:

PKK İLE ANLAŞMA YAPTILAR

"Bu anlaşma tuhaf olduğu kadar da anayasaya aykırı bir anlaşmaydı. Anlaşma Suriye'de YPG/PKK ile iş birliğini derinleştirmek içindi. Bu anlaşma, İsveç'in Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG üzerinden, dış politikasını tek bir milletvekilinin dikte ettiği anlamına gelir. Savunulamaz olan bu anlaşma Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin belirttiği gibi Türkiye açısından bir 'yanlış anlama' olmadığını açıkça gösteren bir gerçektir."