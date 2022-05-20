Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.05.2022 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2022 09:39
    ABONE OL

    Irkçı Avrupa: Almanya'da camiye boyalı saldırı

    Almanya'da Türklere ve Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar devam ediyor. Hessen'de Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

    Almanya’da camiye boyalı saldırı!

    Avrupa'da Müslümanların kutsallarını hedef alan ırkçı saldırılar devam ediyor.

    CAMİYE BOYALI SALDIRI
    Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel kentinde Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

    Sabah saatlerinde cami duvarlarının boyandığını gören cami yetkilileri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti.

    Faillerin yakalanmasını isteyen Türk vatandaşları, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyerek, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdiler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Dünya Irkçı Avrupa: Almanya'da camiye boyalı saldırı
        SON DAKİKA