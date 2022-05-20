Google Türkiye'de medya şirketlerine nasıl ödeme yapacak? Avrupa'da 'telif hakları' için nasıl masaya oturdu?

TÜRKİYE'DE NASIL OLACAK?

Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul eden teknoloji devinin yakında Türkiye ile de masaya oturması bekleniyor. Peki, Türkiye'deki süreç nasıl işleyecek? Avrupa'daki süreci kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, "Telif hakları gibi kapsamlı bir konuda çalışma yapılması sadece Google ile yapılacak anlaşmayı değil benzer durumdaki tüm platformlar veya yayınlar için de bağlayıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Google, Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Böylece Google'ın Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı' hayata geçmiş oldu.

Karar elbette basın kuruluşları ve biz gazeteciler için çok önemli. Ama aynı zamanda haberciliğin sürdürülebilirliği açısından okurlar için de büyük önem taşıyor.

Haberin dijitalleşmesinden önce yayıncılar, yatırımlarının karşılığını, gazete ve dergi gibi basılı materyallerin satışı ve reklam geliri üzerinden alıyordu. Dijitalleşmeyle birlikte yayıncılar hem içerik üzerindeki kontrollerinin önemli bölümünü kaybettiler hem de gelirlerinin.

GOOGLE HABERİ NASIL ALIYOR?

Avrupa'da yapılan araştırmalar, haber almak için okuyucuların yüzde 50'den fazlasının Google Haberler (Google News) gibi kaynaklardan sadece başlık ve özete bakmakla yetindiğini ortaya koyuyordu. (news.google.com'da tüm haberlerin özetleri yer alıyor)

Google, Yandex, Twitter, Facebook, YouTube vb. birçok platformda gazete ve internet haberlerinin özet kısmı herhangi bir telife konu olmadan paylaşılıyordu. Tüm bunlar Avrupa'daki medya kuruluşları ile çoğunluğu ABD merkezli teknoloji şirketleri arasında anlaşmazlığa yol açtı. Özellikle İspanya ve Fransa gibi ülkeler bu konuda çok katıydı. Sonuç olarak 2019 yılında Avrupa Birliği (AB), telif haklarıyla ilgili 2019/790 sayılı Dijital Tek Pazar (DSM) Yönergesini kabul ederek yürürlüğe koydu.

Avrupa Komisyonu'nun, geçtiğimiz haziran ayında yayınladığı basın açıklamasında, telif haklarına ilişkin yeni kurallarla hem ifade özgürlüğünün korunduğu hem de içerik oluşturucuların adil bir şekilde ücretlendirilebildiğini de belirtti.