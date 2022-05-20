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    • Dünya
    • 20.05.2022 21:37
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    • 21.05.2022 10:23
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    Google Türkiye'de medya şirketlerine nasıl ödeme yapacak? Avrupa'da 'telif hakları' için nasıl masaya oturdu?

    Son dakika haberi! Arama motoru Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiğinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. A Haber'de söz konusu telif ödemesini yorumlayan uzmanlar, "Haber bir emek, haber için harcanan bir zaman var ve haber için harcanan bir para var. Bu anlamda Google’ın haberlere ve haber kuruşlarına telif ödeyecek olması çok ciddi bir adım. Ayrıca çalıntı haberlerinde önüne geçilebilecek bir durumdan bahsediyoruz" dedi. Peki, Google Türkiye ile masaya nasıl oturacak? Avrupa'da telif hakları yasası nasıl geçti? Google yayıncılara nasıl destek verdi? Detaylar haberimizde.

    takvim.com.tr
    Google pamuk eller cebe!

    Yapay zeka, arama motoru, çevrimiçi reklamcılık, bulut bilişim, bilgisayar yazılımı, kuantum bilişim, e-ticaret ve tüketici elektroniğine odaklanan teknoloji şirketi Google, Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti.

    Buna göre dev şirket, Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacak.

    Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi.

    UZMANLAR DİKKAT ÇEKTİ: TÜRKİYE İÇİN DE ÖDEMESİ GEREKİR
    İnternete yüklenen ücretsiz içeriklerden gelir elde eden Google telif hakkı ödeyecek. Google'ın Almanya, Fransa, Macaristan, Hollanda ve pek çok Avrupa ülkesi için telif hakkı ödeme kararıyla birlikte, teklifin Türkiye'de uygulanması isteniyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Google'ın kazancını içerik sahipleriyle paylaşması gerektiğini söyledi. Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin ise, Türkiye için de ödeme yapması gerektiğini anlattı. Böylece telif hakkı nedeniyle çalıntı haberlerinde önüne geçilmiş olacak.

        HABER CİDDİ BİR EMEKTİR
        Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan: Haberin bir maliyeti var. Google'da aranan herşeyin de aslında Google'la bir kazancı var. Google bunlardan para kazanıyor. Haber bir emek, haber için harcanan bir zaman var ve haber için harcanan bir para var. Bu anlamda Google'ın haberlere ve haber kuruşlarına telif ödeyecek olması çok ciddi bir adım. Ayrıca çalıntı haberlerinde önüne geçilebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Google platformunda taramaya girdiğinde bu tarz haber hırsızlıklarının da önüne geçilebilecek bir platformmuş gibi görünüyor.

        TÜRKİYE'NİN DE ÖDEME ALMASI GEREK
        Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin: Google bununla ilgili çalışmalarını yürütürken Avrupa'da belirli ülkelerle bu anlaşmayı yapıyor. Bu ülkelerin arasında şuanda Türkiye bulunmuyor maalesef. Tabii ki Türkiye'nin olması gereken bir durum var. Türkiye'nin de haber faaliyetlerinin, medya faaliyetlerinin çok fazla olduğu ve özellikle dijital internet haberciliğinin çok fazla kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla Google'ın bu şekilde aynı Türkiye'deki medya şirketlerine de yapması gerekiyor ödemelerini de.

        TÜRKİYE'DE NASIL OLACAK?
        Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul eden teknoloji devinin yakında Türkiye ile de masaya oturması bekleniyor. Peki, Türkiye'deki süreç nasıl işleyecek? Avrupa'daki süreci kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, "Telif hakları gibi kapsamlı bir konuda çalışma yapılması sadece Google ile yapılacak anlaşmayı değil benzer durumdaki tüm platformlar veya yayınlar için de bağlayıcı olacak." ifadelerini kullandı.

        Google, Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Böylece Google'ın Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı' hayata geçmiş oldu.

        Karar elbette basın kuruluşları ve biz gazeteciler için çok önemli. Ama aynı zamanda haberciliğin sürdürülebilirliği açısından okurlar için de büyük önem taşıyor.

        Haberin dijitalleşmesinden önce yayıncılar, yatırımlarının karşılığını, gazete ve dergi gibi basılı materyallerin satışı ve reklam geliri üzerinden alıyordu. Dijitalleşmeyle birlikte yayıncılar hem içerik üzerindeki kontrollerinin önemli bölümünü kaybettiler hem de gelirlerinin.

        GOOGLE HABERİ NASIL ALIYOR?
        Avrupa'da yapılan araştırmalar, haber almak için okuyucuların yüzde 50'den fazlasının Google Haberler (Google News) gibi kaynaklardan sadece başlık ve özete bakmakla yetindiğini ortaya koyuyordu. (news.google.com'da tüm haberlerin özetleri yer alıyor)

        Google, Yandex, Twitter, Facebook, YouTube vb. birçok platformda gazete ve internet haberlerinin özet kısmı herhangi bir telife konu olmadan paylaşılıyordu. Tüm bunlar Avrupa'daki medya kuruluşları ile çoğunluğu ABD merkezli teknoloji şirketleri arasında anlaşmazlığa yol açtı. Özellikle İspanya ve Fransa gibi ülkeler bu konuda çok katıydı. Sonuç olarak 2019 yılında Avrupa Birliği (AB), telif haklarıyla ilgili 2019/790 sayılı Dijital Tek Pazar (DSM) Yönergesini kabul ederek yürürlüğe koydu.

        Avrupa Komisyonu'nun, geçtiğimiz haziran ayında yayınladığı basın açıklamasında, telif haklarına ilişkin yeni kurallarla hem ifade özgürlüğünün korunduğu hem de içerik oluşturucuların adil bir şekilde ücretlendirilebildiğini de belirtti.

        ABD DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR?
        Düzenleme, eser sahiplerinin haklarının dijital platformlarda da korunmasıyla ilgili birçok madde içeriyordu. Ancak, 2 madde vardı ki (11. ve 13. madde) günlük hayata etkisi bakımından da oldukça kritikti.

        11. Madde: Google, Yahoo ve Yandex gibi arama motorlarının gazeteci, yazar ve müzisyen gibi yayıncıların ürettiği içerikleri kullanarak yarattıkları servisler için lisans anlaşması imzalaması gerekecek.

        Buradaki servis detayı önemli. Örneğin, bu servislerden en bilineni ve en çok kullanılanı Google Haberler'e (Google News) bugün bile baktığınızda Hürriyet, Posta, Milliyet ve daha birçok kuruluşun haberlerinin başlık, küçük fotoğraf ve kısa özet şeklinde yer aldığını aynı zamanda linkle sitelere yönlendirme yapıldığını görebiliyorsunuz.

        AB, bu düzenlemeyle amacının, kendi birliğinin kültürel mirasını korumak ve yayıncılar ile sanatçıların haklarını adil şekilde almalarını sağlamak olduğunu savundu.

        13. Madde: Sosyal medya platformlarında telif hakkı olan veya olabilecek hiçbir paylaşımın yapılmasına müsaade etmeyen filtreler oluşturulacak. Yani, eser sahibinin izni olmadan Twitter, Facebook, Youtube gibi platformlarda bir şarkıdan alıntı, film sahnesi, içerik vb. konulamayacak. Bu madde, Avrupa'da "ifade özgürlüğü" ve "sansür" açısından birçok tartışmaya da neden olmuştu.

        AVRUPA'DA NASIL UYGULANDI?
        AB'nin yeni telif düzenlemesini yürürlüğe sokmasının ardından üye ülkelerin bu düzenlemeyi kendi içlerinde onaylayıp kabul etmesi gerekiyor. Bu arada yasa çıkar çıkmaz kabul eden devletler oldu mu? Evet, oldu ve gerçekten de teknoloji devleri bu yaptırımlar karşısında ciddi bir kaynak ayırmak zorunda kaldı. Fransa, yeni hakları yürürlüğe koyan ülkelerdendi.

            GOOGLE ÖNCE KIRPTI
            Ancak Google, bu ülkede telif bedeli ödememek için "istisnadan" yararlanarak sadece link vermekle yetindi. İçeriklerinden kırpıntılar yapmaya başladı. Benzer taktiği Almanya'da da izledi. Fransız medya kuruluşlarının şikayetleri üzerine, 2020'de Google'ın izlediği taktik rekabet ihlali sayıldı ve Google'ı müzakereye mecbur bıraktı.

            SONRA BÜTÇE AYIRDI
            Ardından Google, globalde basın yayıncılarını Google News Showcase üzerinden desteklemek amacıyla 1 milyar Euro bütçe ayırdı. Avrupa Basın sektörü bu adımı olumlu bulmakla birlikte yeni/bağlantılı haklarından vazgeçmeyeceklerini bildirdi. Son olarak, Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" dedi. Kısacası AB'nin adımı ve medya kuruluşlarının duruşu Google'a geri adım attırdı.

            TÜRKİYE DE YARARLANABİLİR

            Tüm bu gelişmeler Türkiye açısından da kritik önemde. Eğer daha önce gündeme gelen telif yasası ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılırsa Google ile masaya oturma durumumuz olacak. Telif hakları gibi kapsamlı bir konuda çalışma yapılması sadece Google ile yapılacak anlaşmayı değil benzer durumdaki tüm platformlar veya yayınlar için de bağlayıcı olacak.

            FRANSA'DA İHLALE 500 MİLYON EURO CEZA
            Google, 300 Avrupalı yayıncıyla imzaladığı lisans anlaşmasının ekonomik içeriğine dair bir açıklama yapmadı. Şirket geçtiğimiz yıl, bazı büyük Alman yayınevleri ve bir grup Fransız haber yayıncısıyla da telif anlaşmaları imzalamıştı.

            Google, 1 milyar euro fon ayırarak oluşturduğu 'Google News Showcase' adındaki lisanslama programıyla, Avrupa genelinde 750'den fazla yayıncıyla çalıştığını duyurdu. Program ise ilk olarak 2020'de açıklanmıştı.

            Geçtiğimiz yıl Google'a, Fransa'da haberlerin telif haklarına dair yapılan anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle 500 milyon euro para cezası verilmişti. Google'ın içerik için haber kuruluşlarına ödeme yapmadığı için Avustralya'da da bir takım sorunlar yaşadığı belirtilmişti. Avustralya, Google'ı bir anlaşma yapılmaması halinde engellemekle tehdit etti ve Google da aynı şekilde Avustralya'dan çekileceği tehdidinde bulundu. Sonunda Google, ülkede bulut altyapısını genişletmek ve ek kaynaklar getirmek için beş yıl içinde 736 miyon dolarlık yatırım yapmayı kabul etti.
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            Haberler Dünya Google Türkiye'de medya şirketlerine nasıl ödeme yapacak? Avrupa'da 'telif hakları' için nasıl masaya oturdu?
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