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    • Dünya
    • 21.05.2022 01:53
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    • 21.05.2022 01:53
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    Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya eyaletinde fırtına ve hortum: 1 ölü, 40 yaralı

    Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya eyaletinde fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 40 kişi yaralandı, Renanya-Palatina eyaletinde 1 kişi su basan evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu öldü. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Almanya’da hortum! Ölü ve yaralılar var

    Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, özellikle Paderborn kentinde şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar oluştu.

    Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının camları kırıldı.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazıları ağır olmak üzere çeşitli şekillerde yaklaşık 40 kişi yaralandı.

    Polis, Wittgert'te 38 yaşındaki kişinin aşırı yağışlar nedeniyle su basan evinin bodrum katında, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Eyalet polisi bölgedekilere evlerinde kalma çağrısı yaptı. Kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

    Oluşan yıkım sonrası hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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