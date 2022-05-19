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    • Dünya
    • 19.05.2022 18:12
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    • 19.05.2022 18:21
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    Uslanmayan Ermenistan ateşle oynamaya devam ediyor! Sınırdaki Azerbaycan mevzilerine alçak saldırı

    Ermenistan ateşle oynamaya devam ediyor... Ermenistan ordusuna bağlı birlikler, sınırda bulunan Kelbecer ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan kuvvetleri, alçak Ermeni saldırısına aynı kararlılıkla karşılık verildiğini duyurdu.

    Ermenistan’dan alçak saldırı! Azerbaycan...

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Aşağı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden bugün öğle saatlerinde ateş altına alındığı bildirildi.

    MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
    Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.



    AB: AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ANLAŞMAYA UZAK
    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ermenistan ve Azerbaycan'ın anlaşmaya varmaktan henüz çok uzak olduğunu ancak AB'nin bu yöndeki çabalarını sürdürdüğünü söyledi.



        Ermenistan ve Azerbaycan'ın nihai bir anlaşmaya varmaları durumunda AB'nin Dağlık Karabağ'da yaşayanlara verebileceği garantilerle ilgili soru üzerine Borrell, "Bu anlaşmaya varılabilirse gerçekten çok minnettar oluruz. Bu anlaşmaya varmaları için iki tarafla ilişki içindeyiz. Henüz bundan çok uzağız. Ancak bu gerçekleşirse, AB anlaşmanın uygulanmasını desteklemek için elinden gelen her türlü yardımı yapacaktır." diye konuştu.

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        Haberler Dünya Uslanmayan Ermenistan ateşle oynamaya devam ediyor! Sınırdaki Azerbaycan mevzilerine alçak saldırı
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