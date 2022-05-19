Uslanmayan Ermenistan ateşle oynamaya devam ediyor! Sınırdaki Azerbaycan mevzilerine alçak saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Aşağı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden bugün öğle saatlerinde ateş altına alındığı bildirildi.
MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.
AB: AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ANLAŞMAYA UZAK
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ermenistan ve Azerbaycan'ın anlaşmaya varmaktan henüz çok uzak olduğunu ancak AB'nin bu yöndeki çabalarını sürdürdüğünü söyledi.