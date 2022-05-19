Uslanmayan Ermenistan ateşle oynamaya devam ediyor! Sınırdaki Azerbaycan mevzilerine alçak saldırı





Ermenistan ve Azerbaycan'ın nihai bir anlaşmaya varmaları durumunda AB'nin Dağlık Karabağ'da yaşayanlara verebileceği garantilerle ilgili soru üzerine Borrell, "Bu anlaşmaya varılabilirse gerçekten çok minnettar oluruz. Bu anlaşmaya varmaları için iki tarafla ilişki içindeyiz. Henüz bundan çok uzağız. Ancak bu gerçekleşirse, AB anlaşmanın uygulanmasını desteklemek için elinden gelen her türlü yardımı yapacaktır." diye konuştu.



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