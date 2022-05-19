NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya Başbakanı Marin: Yanlış anlaşılmaları düzeltiriz

BU KAFAYLA ZOR

Türkiye'nin ülkelerinde bulunan teröristlere yönelik iade talebine olumsuz yanıt veren iki ülke, attıkları adımlarla NATO'nun önünden geçemeyeceğe benziyor. Son olarak İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret eden ve İtalyan mevkidaşı Mario Draghi'yle görüşen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İtalya basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'yle yaşanan NATO anlaşmazlığına değindi.

Marin, açıklamasında bu konunun diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek, "Bence bu aşamada sakin kalmak, Türkiye'yle ve diğer üye ülkelerle görüşmeler yapmak, var olabilecek soruları yanıtlamak ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek önemli." dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini düşündüğünü söyledi.

Bakan Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.