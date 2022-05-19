Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.05.2022 19:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2022 19:53
    ABONE OL

    NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya Başbakanı Marin: Yanlış anlaşılmaları düzeltiriz

    Terör örgütü PKK'ya destekleriyle bilinen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesi dünyanın gündeminde. Türkiye'nin veto hakkı iki ülkeyi tutuştururken Başkan Erdoğan, "Boşuna gelmesinler" diyerek net tavrını ortaya koymuştu. NATO'ya üyeliği Türkiye tarafından kabul görmeyen Finlandiya'da Başbakan Sanna Marin, gelen itirazın diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi yoluyla aşılabileceğini söyledi.

    Marin: Yanlış anlaşılmaları düzeltiriz

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, iki ülkenin NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin tavrının olumlu olmadığını söylemişti.

    TÜRKİYE NET

    İki ülkenin de terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini sözlerine ekleyen Erdoğan, İsveç'e de Finlandiya'ya da NATO'nun kapısını kapattı.

    İki ülkenin de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle ilişkileri reddedilmezken, İsveç'ten de Finlandiya'dan da konuyla ilgili hiçbir adım atılmıyor.

    BU KAFAYLA ZOR

    Türkiye'nin ülkelerinde bulunan teröristlere yönelik iade talebine olumsuz yanıt veren iki ülke, attıkları adımlarla NATO'nun önünden geçemeyeceğe benziyor. Son olarak İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret eden ve İtalyan mevkidaşı Mario Draghi'yle görüşen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İtalya basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'yle yaşanan NATO anlaşmazlığına değindi.

    Marin, açıklamasında bu konunun diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek, "Bence bu aşamada sakin kalmak, Türkiye'yle ve diğer üye ülkelerle görüşmeler yapmak, var olabilecek soruları yanıtlamak ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek önemli." dedi.

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini düşündüğünü söyledi.

    Bakan Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.



        "SORUNLARI ÇÖZEBİLİRİZ" VURGUSU
        Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği takdirde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyeceğinin hatırlatılması üzerine Haavisto, "Cumartesi günü, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı önceden telefonla aradı, konuştu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.



        Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecinin uzayabileceğini kaydetti.



        "TÜRKİYE'YE GELECEKLERMİŞ, YORULMASINLAR"
        Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu olmadığını dikkat çekti



        Erdoğan, "İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var. Biz bunların neyine güveneceğiz. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş kusura bakmasınlar yorulmasınlar" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya Başbakanı Marin: Yanlış anlaşılmaları düzeltiriz
            SON DAKİKA