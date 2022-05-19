Mahkemeden "cinsel istismar" kararı: ABD'de Katolik kilisesi, 121,5 milyon dolar tazminatı ödeyecek

New Mexico'da ABD'nin en eski kilise kuruluşlarından Santa Fe Başpiskoposluğu'nun, din adamlarının "kuvvetli delillere dayanan" çocuk istismarı davaları nedeniyle 375 davacıya 121,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklandı.
Skandal davanın, orta ve kuzey New Mexico bölgelerindeki kiliselere ve dini okullara atanan yaklaşık 74 rahibin yüzlerce çocuğa karşı işlediği cinsel istismar suçlarını kapsadığı bilgisi paylaşıldı.
Santa Fe Başpiskoposluğunun onlarca yıl öncesine uzanan istismar davalarından korunmak için 2018 yılında iflas başvurusunda bulunduğu, ancak söz konusu tazminatı ödemekten kurtulamadığı kaydedildi.