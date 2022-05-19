Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.05.2022 10:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2022 10:47
    ABONE OL

    Mahkemeden "cinsel istismar" kararı: ABD'de Katolik kilisesi, 121,5 milyon dolar tazminatı ödeyecek

    Son dakika haberi! ABD'nin New Mexico eyaletindeki Katolik psikoposluğu, cinsel istismar skandallarıyla ilgili bir davada 120 milyon dolardan fazla ödeme yapacağını duyurdu. 1850'lerde kurulan Santa Fe Başpiskoposluğu'nun önceki yıllarda da cinsel istismar mağdurlarına 52 milyon dolar ödediğine değinildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Cinsel istismara 121,5 milyon dolarlık tazminat!

    New Mexico'da ABD'nin en eski kilise kuruluşlarından Santa Fe Başpiskoposluğu'nun, din adamlarının "kuvvetli delillere dayanan" çocuk istismarı davaları nedeniyle 375 davacıya 121,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

    Skandal davanın, orta ve kuzey New Mexico bölgelerindeki kiliselere ve dini okullara atanan yaklaşık 74 rahibin yüzlerce çocuğa karşı işlediği cinsel istismar suçlarını kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

    Santa Fe Başpiskoposluğunun onlarca yıl öncesine uzanan istismar davalarından korunmak için 2018 yılında iflas başvurusunda bulunduğu, ancak söz konusu tazminatı ödemekten kurtulamadığı kaydedildi.

        Hayatta kalan mağdurlar ve davacılar için kurulan komitenin başkanı Charles Paez, anlaşmanın cinsel istismar iddialarının tarihiyle ilgili kamuya açık bir belge arşivi oluşturmak için Başpiskoposluk ile parasal olmayan bir anlaşmayı da içerdiğini söyledi.

        1850'lerde kurulan Santa Fe Başpiskoposluğu'nun önceki yıllarda da cinsel istismar mağdurlarına 52 milyon dolar ödediğine değinildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya Mahkemeden "cinsel istismar" kararı: ABD'de Katolik kilisesi, 121,5 milyon dolar tazminatı ödeyecek
            SON DAKİKA