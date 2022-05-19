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    • Dünya
    • 19.05.2022 22:58
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    • 19.05.2022 23:01
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    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: "Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi, endişelerini dinlememiz çok mühim"

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazına ilişkin konuştu. Wallace, "Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi mutlaka dinliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin endişelerini dinlememiz çok önemli

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası'nda yapılan NATO ve uluslararası güvenlik konulu oturumda milletvekillerinin sorularını cevapladı.



    "TÜRKİYE NATO'NUN İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ BİR ÜYESİ"
    Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazı konusunda İngiltere'nin ne yaptığı sorulan Wallace, "Türkiye NATO'nun inanılmaz derecede önemli bir üyesi ve gerçekten de güçlü bir katkı sağlıyor." dedi.



    NATO'nun sınırlarının Norveç'teki Kuzey Kutbu'ndan Karadeniz'e ve Türkiye'ye kadar çok geniş bir sınırı kapsadığının her zaman hatırlanması gerektiğini kaydeden Wallace, Türkiye'nin NATO'nun en eski üyelerinden biri olduğunu vurguladı.



        30 üye ülkenin bir araya gelip Finlandiya ve İsveç'i kabul etmesi için Ankara'nın endişelerinin ele alınmasının önemine işaret eden İngiltere Savunma Bakanı, şunları söyledi:

        "Savunma Bakanı (Hulusi Akar) ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın PKK terör örgütüyle ilgili endişeleri ve üyelerin bununla başa çıkmak için yeterince çaba gösterip göstermediği konusundaki sözlerini dinledim. Bunu aşmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. Sonunda oraya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi de mutlaka dinliyor olacağız."
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        Haberler Dünya İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: "Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi, endişelerini dinlememiz çok mühim"
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