İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: "Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi, endişelerini dinlememiz çok mühim"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası'nda yapılan NATO ve uluslararası güvenlik konulu oturumda milletvekillerinin sorularını cevapladı.
"TÜRKİYE NATO'NUN İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ BİR ÜYESİ"
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazı konusunda İngiltere'nin ne yaptığı sorulan Wallace, "Türkiye NATO'nun inanılmaz derecede önemli bir üyesi ve gerçekten de güçlü bir katkı sağlıyor." dedi.
NATO'nun sınırlarının Norveç'teki Kuzey Kutbu'ndan Karadeniz'e ve Türkiye'ye kadar çok geniş bir sınırı kapsadığının her zaman hatırlanması gerektiğini kaydeden Wallace, Türkiye'nin NATO'nun en eski üyelerinden biri olduğunu vurguladı.