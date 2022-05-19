İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: "Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi, endişelerini dinlememiz çok mühim"





30 üye ülkenin bir araya gelip Finlandiya ve İsveç'i kabul etmesi için Ankara'nın endişelerinin ele alınmasının önemine işaret eden İngiltere Savunma Bakanı, şunları söyledi:

"Savunma Bakanı (Hulusi Akar) ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın PKK terör örgütüyle ilgili endişeleri ve üyelerin bununla başa çıkmak için yeterince çaba gösterip göstermediği konusundaki sözlerini dinledim. Bunu aşmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. Sonunda oraya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi de mutlaka dinliyor olacağız."





