Eski ABD Başkanı George W. Bush'tan 'Irak' gafı: Bir adamın Irak'ı gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması...

ABD'nin Irak'ı işgal ettiği dönemde ABD Başkanı olan George W. Bush sosyal medyanın gündemini sallayan bir gafa imza attı.

GEORGE BUSH'UN IRAK GAFI

Bush, Dallas'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmasının bir bölümünde, "Bunların sonucu Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu" ifadesini kullandı