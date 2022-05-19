Dünya alarmda! 5 ülkede görüldü! Maymun çiçeği salgını Avrupa'yı vurdu! Maymun çiçeği hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

Portekiz'deki sağlık yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, Portekiz'deki beş kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ve en az 15 vaka üzerine araştırmalar yürütüldüğünü aktardı. Bu vakaların hepsi erkek ve çoğunlukla 'genç', ancak virüsü nasıl kaptıkları henüz belli değil.

SON İKİ HAFTADA YAYILDI

Şimdiye kadar maymun çiçeği vakaları, virüsün endemik olduğu batı ve orta Afrika'dan dönen gezginler ve akrabalarıyla sınırlıydı. Ancak uzmanlar, son iki hafta içinde yedi İngilize teşhis konulduktan sonra, şimdi ilk kez daha ciddi bir şekilde yayılmasından korkuyor.