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    • Dünya
    • 19.05.2022 14:35
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    • 19.05.2022 14:40
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    Dünya alarmda! 5 ülkede görüldü! Maymun çiçeği salgını Avrupa'yı vurdu! Maymun çiçeği hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

    Dünyayı yıllardır kasıp kavuran koronavirüs henüz bitmeden gelen gizemli hastalık ülkeleri alarma geçirirken bir yeni salgın daha ortaya çıktı. Maymun çiçeği hastalığı olarak adlandırılan salgın şu ana kadar 5 ülkede görülürken henüz bir tedavisinin olmaması endişeleri artırıyor. Peki maymun çiçeği hastalığı nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?

    Önce Avrupa, şimdi de ABD'den gelen ürkütücü haberlerle birlikte korkunç gerçek ortaya çıkmış oldu: Yeni bir küresel salgın dünyayı tehdit ediyor. Son derece nadir görülen maymun çiçek virüsüyle ilgili dünyanın dört bir yanından gelen haberler büyük paniğe yol açtı.

    MADRİD'DEKİ KLİNİKTE TESPİT EDİLDİ
    İspanya, enfekte olduğuna inandığı sekiz kişinin durumunu dikkatle takip ediyor ve virüse sahip olduklarını doğrulamak için testler yapılıyor. Yerel basına göre hastalığı kaptığından şüphelenen kişiler, Madrid'deki kliniklerde tespit edildi.

    Portekiz'deki sağlık yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, Portekiz'deki beş kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ve en az 15 vaka üzerine araştırmalar yürütüldüğünü aktardı. Bu vakaların hepsi erkek ve çoğunlukla 'genç', ancak virüsü nasıl kaptıkları henüz belli değil.

    SON İKİ HAFTADA YAYILDI
    Şimdiye kadar maymun çiçeği vakaları, virüsün endemik olduğu batı ve orta Afrika'dan dönen gezginler ve akrabalarıyla sınırlıydı. Ancak uzmanlar, son iki hafta içinde yedi İngilize teşhis konulduktan sonra, şimdi ilk kez daha ciddi bir şekilde yayılmasından korkuyor.

        CİNSEL YOLLA BULAŞTI
        Bunlardan altısı Birleşik Krallık'ta enfekte olmuş gibi görünüyor ve çoğunluğu bağlantılı değil, bu da daha fazla vakanın tespit edilmediğini gösteriyor. Sağlık yetkilileri vakaların kaynağını bulmak için uğraşıyor. İngiliz hastalarda virüsün bulaşma modelinin cinsel yolla olabileceği aktarılırken, durumun "son derece düşündürücü" olduğu aktarılıyor.

        Reading Üniversitesi'nde mikrobiyolog olan Dr Simon Clarke, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada İngiltere'deki vaka sayılarının zaten 'onlarca' olduğundan şüphelendiğini söyledi. Ancak hastalığın koronavirüs gibi yayılmayacağı konusunda ısrar ederek, "İngiltere'de 100'den fazla vakaya ulaşırsak şaşırırım" dedi.

        UZMANLAR ENDİŞELİ
        Madrid'de sekiz şüpheli vakanın duyurulmasının ardından İspanya genelindeki bölgeler alarma geçirildi. Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi'nden hala onay bekleniyor, ancak sağlık şefleri 'büyük özen gösterilmesi gerektiğini' söylüyor. Ülkenin en iyi halk sağlığı doktoru Fernando Simón, 'maymun çiçeğinin önemli bir bulaşma yaratması muhtemel değil, ancak göz ardı edilemez' dedi.

        İspanyol sağlık uyarı sistemi, semptomları olan hastaları 'acil olarak' halk sağlığı hizmetlerini bilgilendirmeye çağırdı. Artık aşırı gözetim önlemleri almanın ve bulaşma yollarıyla ilgili tüm hipotezleri araştırmanın gerekli olduğu açıklandı.

        Simon, Valencia'daki I. Uluslararası Pandemi Yönetimi Zirvesi sırasında medyaya konuşuyordu. İspanyol gazetesi El Pais, sağlık belgelerine erişiminin olduğunu ve sağlık liderlerinin soruşturmayı doğruladığını söyledi.

        HASTALARIN TAMAMI ERKEK
        Vakaların çoğunun başkentteki Sandoval Sağlık Merkezi'nde tespit edildiğini iddia ediyor. İspanyol yayın kuruluşu RTVE, hastaların sekizinin de erkek olduğunu duyurdu.

        Bu arada Portekiz'deki şüpheli vakaların tamamı Lizbon ve Tagus Vadisi bölgesinde tespit edildi. Hastaların durumunun 'stabil' oldukları ve hepsinin virüsün açıklayıcı belirtilerinden biri olan 'ülseratif lezyonlardan' muzdarip olduğu söyleniyor. Portekiz sağlık bakanlığı, lezyonları ve döküntüleri olan insanları doktora görünmeye çağıran bir uyarı yayınladı.

            "FİZİKSEL TEMASTAN KAÇININ ÇAĞRISI"
            Yetkililer, bu belirtiler ortaya çıktığında 'doğrudan fiziksel temastan' kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Şimdiye kadar maymun çiçeği, Afrika dışında yalnızca dört ülkede (İngiltere, ABD, İsrail ve Singapur) tespit edilmişti. Tüm vakaların Nijerya ve Gana'ya seyahat bağlantıları vardı.

            Dün Massachusetts'li yetkilileri, yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir adamda maymun çiçeği vakası bildirdi. Sağlık yetkilileri bunun Avrupa'daki küçük salgınlarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

            ABD'deki sağlık yetkilileri, soruşturma kapsamında İngiltere ve Kanada'daki yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden Jennifer McQuiston, "Bu noktada, Massachusetts vakasını Birleşik Krallık'taki vakalara bağlayan herhangi bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

            MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNE DAİR BİLMENİZ GEREKENLER
            Maymun Çiçeği Virüsü nedir?

            Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor. ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.

            Ne kadar ölümcül?

            Maymun çiçek virüsü, genellikle hafif atlatılır ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Hastalık bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürür. Bununla birlikte, daha hafif durumlarda ölüm oranı 100'de bire kadar iner. Bu da Kovid'in ilk vurduğu zamanla benzerlik gösteriyor.

            Tedavisi var mı?

            Maymun çiçeği enfeksiyonu için özel bir tedavi mevcut değil. Bununla birlikte, maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına neden olan virüsle yakından ilişkili olduğundan, çiçek hastalığı aşıları da insanları maymun hastalığına yakalanmaktan koruyabilir.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Dünya Dünya alarmda! 5 ülkede görüldü! Maymun çiçeği salgını Avrupa'yı vurdu! Maymun çiçeği hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
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