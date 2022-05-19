Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko duyurdu: "Rusya’dan ‘S-400’ ve ‘İskender’ satın aldık"





Belarus'un, askeri alan dahil pek çok türde üretim yapan sanayisinin temellerini koruduğunu ve geliştirdiğini kaydeden Lukaşenko, "Putin ile füze üretimini müzakere ettik. Yaptığımız yeni füzeleri mükemmele ulaştırmaya yardımcı olacaklar. Önemli ilerleme sağladık ancak Ruslarla daha hızlı bir şekilde normal füze yapacağız." diye konuştu.