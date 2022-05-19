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    • Dünya
    • 19.05.2022 21:14
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    • 19.05.2022 21:14
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    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko duyurdu: "Rusya’dan ‘S-400’ ve ‘İskender’ satın aldık"

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’dan ülkesinin ihtiyacı kadar S-400 hava savunma füze sistemi satın aldıklarını bildirdi. Lukaşenko, "Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu" dedi.

    Belarus, Rusya’dan S-400 hava ve İskender aldı

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin ile Minsk'te yaptığı görüşmede Rusya'dan silah satın aldıklarını belirtti.



    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıklarını ifade eden Lukaşenko, "Rusya'dan ihtiyacımız olan sayıda 'S-400' ve 'İskender' satın aldık, ordumuzu silahlandırdık. Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu." dedi.



    Belarus'un, askeri alan dahil pek çok türde üretim yapan sanayisinin temellerini koruduğunu ve geliştirdiğini kaydeden Lukaşenko, "Putin ile füze üretimini müzakere ettik. Yaptığımız yeni füzeleri mükemmele ulaştırmaya yardımcı olacaklar. Önemli ilerleme sağladık ancak Ruslarla daha hızlı bir şekilde normal füze yapacağız." diye konuştu.



        Bu yöndeki çalışmaların bir yıl süreceğine işaret eden Lukaşenko, daha hızlı imkan oluşması halinde yıl sonuna kadar İskender füzesi üretebileceklerini dile getirdi.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko duyurdu: "Rusya’dan ‘S-400’ ve ‘İskender’ satın aldık"
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