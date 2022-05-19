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    • Dünya
    • 19.05.2022 18:02
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    • 19.05.2022 18:25
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    ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz

    Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına atarak tüm dünyada gerilim yaratan Batı dünyası şimdi de İsveç ve Finlandiya üzerinden bir mühendislik peşinde. NATO'ya üyelik süreçleri uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen Finlandiya ve İsveç'e ABD'den destek geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki görüşme sonrası İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile açıklama yaptı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz." dedi.

    İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray’da!

    ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Biden, "İki ülke tüm şartları karşılıyor. NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ilişkileri olmuştur. Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini görüşmeye hazırız. Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız" diye konuştu.

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise "Ukrayna'da yaşananlar bize Avrupa'nın en karanlık günlerini hatırlatıyor. 200 yıllık tarafsızlığın sonunda İsveç yeni bir yol seçmiştir. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyeliği seçmiştir. İsveç halkının güvenliğini NATO içersinde en başarılı şekilde korunacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

    Son dakika haberi... Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ ile ilişkisi olduğunu belirterek üyelik başvurusunu veto etti. İsveç'in üyeliği için ülkesindeki PKK ve FETÖ üyesi teröristleri iade etmesini isteyen Türkiye, teröristlerin listesini İsveç'e verdi. A Haber, İsveç'e verilen teröristlerin listesine ulaştı.

    İşte İsveç'te bulunan terör örgütü üyeleri...

    FETÖ ÜYESİ İSİMLER



        Bülent Keneş
        FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olarak biliniyor. Bir dönem FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini yapan Keneş, 2015 yılında Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Bülent Keneş hakkında 18 Ekim 2016 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.



        Harun Tokak
        FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olarak biliniyor. "Karanlık Kurul" üyelerinden Başyüceler ya da İstişare Heyeti denilen bu kurul üyelerinden... Örgütün sözde İsrail İmamı olan Tokak'ın 1973'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tanıştı ve 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride aranıyor.


        Yılmaz Ayten
        FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev alan Yılmaz Ayten, örgütün şemsiye kuruluşu Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları'nda görev yapıyordu. 2017'de Kabil'de yapılan operasyon sonrası İsveç'e iltica talebi kabul edilen Ayten, apar topar bu ülkeye kaçtı.



            Levent Kenez
            FETÖ'nün medya ayağında yer alan Levent Kenez, örgütün yayın organlarından Meydan Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliği görevini yaptı. 2017'de İsveç'e kaçan ve örgütün internet üzerinden yayın yapan 724 isimli internet gazetesinde düzenli köşe yazısı yapan Kenez, Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli derneğin de kurucuları arasında yer alıyor. Düşünce kuruluşu adı altında İsveç devletinden yardımlar alırken, FETÖ darbe girişimini aklayan çalışmalara imza atıyor.

            PKK ÜYESİ TERÖRİSTLER


            Mehmet Sıraç Bilgin



            Aziz Turan (Abdülkadir Aygan)
            Listenin en karanlık isimlerinden biri olan Aziz Turan, bir dönem JİTEM içerisinde de bulundu. Birçok faili meçhul cinayetle ilgili de bilgisi olan Turan, uzun yıllardır İsveç'te yaşıyor.

            Turan'ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu da bilinmektedir.



                Ragıp Zarakolu
                Daha önce PKK/KCK davasından cezaevinde yatan Ragıp Zarakolu, 2010'lu yıllarda İsveç'e kaçtı. Zarakolu, 2008'de kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarfından düzenlenen bir toplantıya katılmış ve ardından hakkında "terör örgütünü meşrulaştırmak ve ayrıca PKK ile doğrudan bağlantılı olmak" suçuyla dava açılmıştı.



                Halef Tak
                Terörist eylemlere karışan ve Türkiye tarafından Interpol'e bildirilen Halef Tak, örgüt faaliyetlerine İsveç'te de devam ediyor. Daha önce bir süre Bulgaristan'da tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi gündeme gelen Tak, daha sonra yeniden İsveç'e dönmüştü.



                Aysen Alhan

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                Hegemonya Belgeseli
                Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz
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