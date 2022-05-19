ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Biden, "İki ülke tüm şartları karşılıyor. NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ilişkileri olmuştur. Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini görüşmeye hazırız. Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız" diye konuştu.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise "Ukrayna'da yaşananlar bize Avrupa'nın en karanlık günlerini hatırlatıyor. 200 yıllık tarafsızlığın sonunda İsveç yeni bir yol seçmiştir. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyeliği seçmiştir. İsveç halkının güvenliğini NATO içersinde en başarılı şekilde korunacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Son dakika haberi... Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ ile ilişkisi olduğunu belirterek üyelik başvurusunu veto etti. İsveç'in üyeliği için ülkesindeki PKK ve FETÖ üyesi teröristleri iade etmesini isteyen Türkiye, teröristlerin listesini İsveç'e verdi. A Haber, İsveç'e verilen teröristlerin listesine ulaştı.
İşte İsveç'te bulunan terör örgütü üyeleri...
FETÖ ÜYESİ İSİMLER