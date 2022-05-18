Türkiye karşıtı 7 lobiden F-16 tedarikine karşı skandal hamle

ABD'DEKİ LOBİLERİN F-16 RAHATSIZLIĞI
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kongre'den, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesi istendi.
Bunun üzerine ABD'de faaliyet yürüten ve aralarında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) de bulunduğu 7 lobi, F-16 satışına karşı itirazını dile getirdi.
"F-16 TALEBİNİ REDDEDİN"
Senato, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komiteleri ve Silahlı Hizmetler Komitelerinin liderlerinden, Biden yönetiminin Türkiye'ye 40 F-16 avcı uçağı ve modernizasyon kitlerini satma talebini reddetmeleri istendi.
"ABD ÇIKARLARINI VE AMERİKAN DEĞERLERİNİ..."
Yapılan çağrıda, "bu silah sistemlerinin ABD çıkarlarını ve Amerikan değerlerini baltalayacak şekilde konuşlandırılacağı" savunuldu.