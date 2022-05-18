Son dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.
Sullivan, Biden'ın yarın başlayacak Güney Kore ve Japonya ziyaretlerini değerlendirmek üzere Beyaz Saray basın odasında gazetecilerin karşısına çıktı. Söz konusu ziyaretin Biden'ın başkanlığı döneminde Asya Pasifik bölgesine yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirten Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu da değerlendirdi.
Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık başvurusunun "tarihi önemde" olduğunu belirterek söz konusu ülkelerin üyeliğine desteklerinin tam olduğunun altını çizdi.