Son dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in bu konuda Türkiye ile doğrudan iletişimde olduğunu belirterek "Biz de aynı zamanda bu süreci kolaylaştırmak adına Türkler ile görüşüyoruz. Ben bugün kendi mevkidaşımla görüştüm, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da şu dakikalarda kendi mevkidaşı ile görüşüyor." ifadesini kullandı.

Süreç konusunda olumlu olduklarını belirten Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da yarın Beyaz Saray'da İsveç ve Finlandiya liderlerini ağırlayacağını söyledi.