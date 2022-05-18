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    • Dünya
    • 18.05.2022 21:33
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    • 18.05.2022 22:14
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    Son dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

    Son dakika haberi... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.

    Türkiye’nin güvenlik endişeleri giderilmeli

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.

    Sullivan, Biden'ın yarın başlayacak Güney Kore ve Japonya ziyaretlerini değerlendirmek üzere Beyaz Saray basın odasında gazetecilerin karşısına çıktı. Söz konusu ziyaretin Biden'ın başkanlığı döneminde Asya Pasifik bölgesine yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirten Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu da değerlendirdi.

    Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık başvurusunun "tarihi önemde" olduğunu belirterek söz konusu ülkelerin üyeliğine desteklerinin tam olduğunun altını çizdi.

        TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİN KARŞILANABİLECEĞİNE İNANIYORUZ
        Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı tutumunu da değerlendiren Sullivan, "Günün sonunda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya etkili bir şekilde erişebileceğine ve Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.

        Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in bu konuda Türkiye ile doğrudan iletişimde olduğunu belirterek "Biz de aynı zamanda bu süreci kolaylaştırmak adına Türkler ile görüşüyoruz. Ben bugün kendi mevkidaşımla görüştüm, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da şu dakikalarda kendi mevkidaşı ile görüşüyor." ifadesini kullandı.

        Süreç konusunda olumlu olduklarını belirten Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da yarın Beyaz Saray'da İsveç ve Finlandiya liderlerini ağırlayacağını söyledi.

        BATI MÜTTEFİKLERİNİN EN İYİ YANLARINDAN BİRİSİ DE FARKLI FİKİRLERİN OLMASI
        Sullivan, Türkiye'nin yanı sıra başka NATO üyesi ülkelerin de İsveç ve Finlandiya'nın adaylığına karşı çıkma ihtimali durumunda ne yapılacağının sorulması üzerine, "Batı müttefiklerinin en iyi yanlarından birisi de farklı fikirlerin olması." ifadesini kullandı.
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            Haberler Dünya Son dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli
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