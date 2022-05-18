ABD'de taksi şoförü ırkçı çifti araçtan indirdi! "Vay canına sen beyazsın"

Irkçı söylemlerin ve saldırıların dozunun arttığı ABD'de sosyal medyayı sallayan bir olay yaşandı.
ABD'de Taksi şoförü James Bode, başından geçen olayı Facebook hesabından paylaştı.
Bode'un paylaştığı videoda, Leigh Valley bölgesinden araca binen bir kadın yolcunun gülerek "Sen beyaz adam gibisin. İngilizce de konuşuyor musun?" sözlerinde bulunduğu görüldü.
YOLCUYA ADETA DERS VERDİ
Bu sözlerin ardından yolcuya, tavrının tamamen uygunsuz olduğunu söyleyen Bode, "Direksiyonda oturan bir beyaz olmasaydı ne fark ederdi?" şeklinde tepki gösterdi.
Bode, daha sonra kadının araçtan inmesini istedi. Bu isteğinin üzerine dışarıda araca binmek üzere olan diğer erkek yolcuya da, ırkçı ifadeler kullanılması nedeniyle kendilerine hizmet vermeyeceğini söyledi. Sinirlenen erkek yolcu Bode'a küfrederek "Senin o kahrolası yüzünü dağıtacağım." tehdidinde bulundu.
Bunun üzerine Bode ise polisi arayacağını söyledi.
Anbean kayıt altına alınan olayda, kamera görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Bode'un videosu 3,5 milyona yakın kişi tarafından izlendi.