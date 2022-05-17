Vladimir Putin hakkında şok iddia: Kendisini tuğgeneral ilan etti cepheye taktik yolluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat'ta yaptığı Ukrayna topraklarını işgal açıklamasının ardından neredeyse her gün ekranların karşına geçerek ya da yazılı açıklamalar yaparak savaşla ilgili son durum, Rusya'nın Ukrayna'da güttüğü hedef ve Savaş çıkarma gerekçeleriyle ilgili fikirlerini beyan etmeye devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşı izleyen uzmanlar ise Putin'in Ukrayna savaşını fazlasıyla 'kişiselleştirdiğini' söylüyor.

Batılı askeri kaynaklara göre Vladimir Putin, Ukrayna savaşına o kadar dahil oldu ki, operasyonel ve taktik kararları "Albay veya Tuğgeneral düzeyinde" alıyor.