Mariupol’de mahsur kalan 600 asker için insani koridor açıldı

Rusya, Mariupol'deki çelik fabrikasında mahsur kalan Ukraynalı askerlere, önceki gün fosfor bombası yağdırdı. Fabrikada günlerdir yiyecek, temiz su ve ilaç olmadan direnişe devam eden 600 asker, "Bizi kurtarın" çağrısı yaptı. Bazılarının eşleri İstanbul'a gelerek "Kocalarımız ölecek, ne olur Başkan Erdoğan bize yardım etsin" diye yalvardı. Toplantıya, Ukraynalı şarkıcı Ruslana da katıldı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası gücünü biliyoruz. Türkiye'ye ve Türk halkına bize bugüne kadar verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz. Mariupol'u kurtarmak için belki de son anları yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Bu feryadın ardından Mariupol'de yaralı askerlerin tahliyesi için insani koridorun açıldığı açıklandı.
YÜKSEK GERİLİM
Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimlerinin büyük bir hata olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Sonuçları ağır olacak büyük bir hata... Bu karara basit bir tepki vereceğimiz düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek" ifadelerini kullandı.
SAHNEDEN CEPHEYE!
İtalya'da düzenlenen Eurovision 2022 yarışmasında Ukrayna ekibi Ukrayna Kalush Orkestrası, 631 puanla ipi göğüsledi. Solist Oleh Psiuk, Ukrayna'ya döner dönmez kupayı nişanlısı Oleksandra'ya teslim etti. Ülkesini korumak için cepheye gitti.