Mariupol’de mahsur kalan 600 asker için insani koridor açıldı

Rusya, Mariupol'deki çelik fabrikasında mahsur kalan Ukraynalı askerlere, önceki gün fosfor bombası yağdırdı. Fabrikada günlerdir yiyecek, temiz su ve ilaç olmadan direnişe devam eden 600 asker, "Bizi kurtarın" çağrısı yaptı. Bazılarının eşleri İstanbul'a gelerek "Kocalarımız ölecek, ne olur Başkan Erdoğan bize yardım etsin" diye yalvardı. Toplantıya, Ukraynalı şarkıcı Ruslana da katıldı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası gücünü biliyoruz. Türkiye'ye ve Türk halkına bize bugüne kadar verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz. Mariupol'u kurtarmak için belki de son anları yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Bu feryadın ardından Mariupol'de yaralı askerlerin tahliyesi için insani koridorun açıldığı açıklandı.