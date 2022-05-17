İtalya'da düzenlenen 66. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı! Akıllara Bosna'ya ve Muhamed Fazlagić'e 1993'te yapılan ayrımcılık geldi

Eurovision'u geçen yıl kazanan İtalya'nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda ev sahipliği yaptığı bu yılki yarışmanın finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.
Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.
İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders'ın seslendirdiği "Space Man" şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya'nın temsilcisi Chanel'in seslendirdiği "SloMo" şarkısı elde etti.
Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.
UKRAYNA 2004 VE 2016'DAN SONRA 3. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başardı.
Diğer yandan, organizasyona ev sahipliği yapan İtalya da Mahmood ve Blanco'nun seslendirdiği "Brividi" şarkısıyla 268 puanla 6. basamakta yer buldu.
Nadir Rustamli'nin seslendirdiği "Fade To Black" şarkısıyla yarışan Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı. Almanya ise Malik Harris'in "Rockstars" şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.
AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE İŞGAL ALTINDAKİ BOSNA'YA BİRİNCİLİK YOK
Ukrayna'nın zaferinin altında elbette Rusya ile içinde olduğu savaşın etkisi var. Bu durum akıllara 1993'te Avrupa'nın göbeğinde katledilen Boşnak Müslümanlar ve savaştan yalın ayak kaçarak Eurovision'a katılan Boşnak sanatçı Muhamed Fazlagić'i getirdi.
O dönemde yaşananları Bosnalılar şöyle anlatıyor:
"AVRUPA BİZE ZAR ZOR PUAN VERDİ"
Savaş ve Eurovision yeni bir şey değil. Ama empati öyle. Bosna ilk kez katıldığında, heyetimiz katılmak üzere bombalar ve keskin nişancılar altında kuşatılan Saraybosna'dan kaçtı. O gece altı kişi öldü. Şimdiki Ukrayna'nın aksine, Avrupa bize zar zor puan verdi.
O GECE KAÇMAYA ÇALIŞAN 6 KİŞİ ÖLDÜ"
Heyetimiz önce kuşatma altındaki Saraybosna'dan Dublin'e kaçmak zorunda kaldı. Havaalanı asfaltında koşmaya zorlandılar, o kadar sert vuruldular ki kondüktör pes etmek + geride kalmak zorunda kaldı. O gece kaçmaya çalışan 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.