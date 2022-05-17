İtalya'da düzenlenen 66. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı! Akıllara Bosna'ya ve Muhamed Fazlagić'e 1993'te yapılan ayrımcılık geldi

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE İŞGAL ALTINDAKİ BOSNA'YA BİRİNCİLİK YOK

Ukrayna'nın zaferinin altında elbette Rusya ile içinde olduğu savaşın etkisi var. Bu durum akıllara 1993'te Avrupa'nın göbeğinde katledilen Boşnak Müslümanlar ve savaştan yalın ayak kaçarak Eurovision'a katılan Boşnak sanatçı Muhamed Fazlagić'i getirdi.

O dönemde yaşananları Bosnalılar şöyle anlatıyor:

"AVRUPA BİZE ZAR ZOR PUAN VERDİ"

Savaş ve Eurovision yeni bir şey değil. Ama empati öyle. Bosna ilk kez katıldığında, heyetimiz katılmak üzere bombalar ve keskin nişancılar altında kuşatılan Saraybosna'dan kaçtı. O gece altı kişi öldü. Şimdiki Ukrayna'nın aksine, Avrupa bize zar zor puan verdi.

O GECE KAÇMAYA ÇALIŞAN 6 KİŞİ ÖLDÜ"

Heyetimiz önce kuşatma altındaki Saraybosna'dan Dublin'e kaçmak zorunda kaldı. Havaalanı asfaltında koşmaya zorlandılar, o kadar sert vuruldular ki kondüktör pes etmek + geride kalmak zorunda kaldı. O gece kaçmaya çalışan 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.