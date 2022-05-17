Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.05.2022 17:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2022 17:18
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan rest çekmişti... Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto: “Türkiye ile sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim”

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto NATO üyeliği konusunda Türkiye ile çıkan anlaşmazlığa ilişkin, “Sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim” dedi. Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi, parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” ifadelerini kullanmıştı.

    Niinisto’dan müzakere sinyali

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, bugün Stockholm'de İsveç parlamentosuna hitap etti. Niinisto, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin, "Sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim" dedi.



    Türkiye ve Finlandiya arasında sorunların arttığını kaydeden Niinisto, "Bu, görüşmelerimize devam etmemiz anlamına geliyor. İyimserim" ifadelerini kullandı.




    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi, parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.


    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bugün, NATO'ya üyelik başvurusunu imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, başvurunun bu hafta Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini söylemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Marmara Denizi’nde hayat var
    Haberler Dünya Başkan Erdoğan rest çekmişti... Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto: “Türkiye ile sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim”
        SON DAKİKA