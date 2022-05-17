Başkan Erdoğan rest çekmişti... Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto: “Türkiye ile sorunu yapıcı müzakerelerle çözeceğimize eminim”







Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi, parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.



İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bugün, NATO'ya üyelik başvurusunu imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, başvurunun bu hafta Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini söylemişti.