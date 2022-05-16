Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Yılan Adası ve Mıkolayiv civarında 3 savaş uçağı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'da Rus askeri birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler ile bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 72. Mekanize Tugayı'nın Harkiv bölgesindeki Tsapovka civarında bulunan merkezi dahil 2 komuta merkezi, Luhansk, Donetsk, Harkiv'in bazı diğer noktalarındaki 5 füze ve topçu silah cephaneliği, 8 uzun süreli atış noktası, askeri birlikler ve teknik araçların toplandığı 16 alanın vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, bu operasyonlarla 360'ın üzerinde Ukrayna milliyetçi silahlı gücün ve 78 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 3 komuta merkezi, 2 akaryakıt deposu, askeri birlikler ve teknik araçların toplandığı 104 bölgeyi yok ettiğini bildiren Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin ise askerlerin toplandığı 325 alan, 14 komuta merkezi ve 24 topçu bataryasını vurduğunu dile getirdi.

Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri ile Mıkolayiv bölgesinde Yevgenovka ve Velikaya Kamışevaha yerleşim biriminde havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-25 model savaş uçağını vurdu. Bunun yanı sıra Yılan Adası civarında da 1 Su-24 savaş uçağı imha edildi." diye konuştu.

Luhansk, Harkiv, Donetsk bölgelerinde farklı noktalarda Ukrayna'ya ait 10 insansız hava aracının ve Sovyet yapımı 2 Tu-143 Reys insansız hava keşif uçağının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 168 uçak, 125 helikopter, 889 insansız hava aracı, 307 hava savunma füze sistemi, 3 bin 108 tank ve zırhlı araç, 381 çok namlulu roketatar, 1529 obüs ve havan topu, 2 bin 949 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.