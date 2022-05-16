İsveç ateşle oynuyor! NATO'ya girmeye heveslenirken teröre ev sahipliği yapmaya devam ediyorlar

YPG/PKK'ya yakın internet sayfalarında yer alan paylaşımlara göre, YPG/PKK'nın sözde siyasi oluşumlarından SDC, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof Palme Merkezi himayesinde 14 Mayıs'ta Stockholm'de "Üçüncü İstişare Forumu'nu" düzenledi.
Toplantıya, YPG/PKK'lıllar ve ABD ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çevrim içi katıldı. Programda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde "ademi merkezileştirmenin başarıya ulaştırılması önerilerinin tartışıldığı" kaydedildi.
İsveç Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu olaya dair herhangi bir yanıt vermedi. Benzer toplantının ikincisi geçen ay yine Stockholm'de yapılmıştı.
Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, İsveç söz konusu toplantılara alan açmaması için defaatle uyarıldı ancak İsveçli yetkililer gereken adımları atmadı.
TERÖR ÖRGÜTÜ RAHATÇA ETKİNLİK DÜZENLİYOR
Öte yandan, terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin İsveç'te hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler göze çarpıyor.