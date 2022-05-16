İsveç ateşle oynuyor! NATO'ya girmeye heveslenirken teröre ev sahipliği yapmaya devam ediyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmelerden ve İsveç'in yaptığı silah yardımlarından rahatsız olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'ye yönelik özellikle savunma sanayisi ihracat izinleri konusunda da kısıtlamaları devam ettirdiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.