Emmanuel Macron, İsveç'in NATO'ya katılma kararına destek verdi

Stockholm yönetimi, askeri ittifaka katılma başvurusunda bulunma yönünde karar aldığını duyurdu. Fransa, İsveç'in NATO'ya üye olma kararını destekliyor. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsveç'in askeri ittifaka katılma kararına "tam" destek verdiği kaydedildi.
FİNLANDİYA DA BAŞVURACAK
İsveç'in yanı sıra Finlandiya da NATO üyeliği için başvuruda bulunacak. İki ülkenin ittifaka kabul edilmesi halinde NATO haritası genişlemiş olacak. Öte yandan Norveç, Danimarka ve İzlanda, İskandinav komşularına destek açıklaması yaptı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, "Norveç, Danimarka ve İzlanda ile birlikte, NATO üyeliğini elde etmeden önce topraklarında bir saldırının kurbanı olmaları halinde, Kuzeyli komşularına gerekli tüm yollarla yardım etmeye hazırdır." dedi.
TERÖRÜN MİSAFİRHANESİ
Erdoğan NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi.
Erdoğan ayrıca, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK'sı DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil." dedi.
DÜNYA YAKIN TAKİPTE
Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yer buldu.
Erdoğan'ın "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz." ifadeleri uluslararası medya kuruluşları tarafından son dakika olarak paylaşıldı.