ABD'de 10 kişinin katledildiği ırkçı saldırıda saldırgan Payton Gendron hakkında çarpıcı gerçekler! Türk düşmanlığı ve 'N' harfi ile '14' rakamının sırrı...

ABD'nin New York eyaletinde dün bir süpermarkete saldırı düzenlendi. 18 yaşındaki Payton Gendron'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirterek bu olayın bir ırkçı saldırı olduğunu aktardı.
Polis, saldırıyı canlı yayında yayımlayan saldırganın internette yayımlanan manifestosunu inceliyor. Yayımlanan manifestoda ortaya çıkan ifadeler saldırganın Türk düşmanı olduğunu da ortaya koydu. Öte yandan saldırıda kullanılan silahın namlusunda beyaz renkle yazan 'N' harfi ile '14' rakamının sırrı da ortaya çıktı.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, dün öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.