ABD'de 10 kişinin katledildiği ırkçı saldırıda saldırgan Payton Gendron hakkında çarpıcı gerçekler! Türk düşmanlığı ve 'N' harfi ile '14' rakamının sırrı...

ABD medyasına göre 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor. Manifestoda saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" olarak tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda 2020 yılında pandemi sırasında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.