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    Rusya'dan NATO'ya girmek isteyene Finlandiya'ya göz dağı!

    NATO'ya girmek isteyen Finladiya'ya Rusya'dan gözdağı geldi. Rusya, SATAN 2 Hipersonik füze ile İngiltere’yi 3 dakikada, Finlandiya’yı da 10 saniyede yerle bir edebileceğini açıkladı.

    Şaytani plan!

    Rusya, NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'ya gözdağı verdi. İngiltere'yi de uyarmayı ihmal etmedi. Önce Finler'in elektriğini kesti. Ardından "Eğer NATO'ya girmekte kararlılarsa" bomba yağdıracağını bildirdi. Rus Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Zhuravlyov, "Finlandiya'yı bir SATAN ile vurabiliriz ve hatta İngiltere'ye bile ulaşabiliriz. Kaliningrad'dan saldırırsak ulaşma süresi 10 saniyedir. Aynı şekilde İngiltere'yi de 200 saniyede vururuz. Finlandiya bu bloğa katılmak istiyorsa, hedefimiz kesinlikle meşrudur" dedi.



    Putin, kendisini arayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Hata yapıyorsunuz" dedi.



    MARYANA!
    Mariupol cehenneminden 3 yaşındaki kızı ve eşiyle kaçarak Türkiye'ye sığınan Maryna Ostapenko, "Ölüp ölüp dirildiklerini" söyledi. Savaşta açlık ve sefalet çeken ve kızları Arina'yı yaşatma mücadelesi veren çift, "Yavrumuz 1 ay banyo yapmadı. Bez bulamadık. Aç kaldı, yiyecek veremedik" dedi.

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