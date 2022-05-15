Rusya'dan NATO'ya girmek isteyene Finlandiya'ya göz dağı!

Rusya, NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'ya gözdağı verdi. İngiltere'yi de uyarmayı ihmal etmedi. Önce Finler'in elektriğini kesti. Ardından "Eğer NATO'ya girmekte kararlılarsa" bomba yağdıracağını bildirdi. Rus Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Zhuravlyov, "Finlandiya'yı bir SATAN ile vurabiliriz ve hatta İngiltere'ye bile ulaşabiliriz. Kaliningrad'dan saldırırsak ulaşma süresi 10 saniyedir. Aynı şekilde İngiltere'yi de 200 saniyede vururuz. Finlandiya bu bloğa katılmak istiyorsa, hedefimiz kesinlikle meşrudur" dedi.