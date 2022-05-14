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    • Dünya
    • 14.05.2022 12:58
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    • 14.05.2022 13:00
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    BAE'de devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde 74 yaşındaki devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatının ardından yeni devlet başkanı belli oldu. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

    Veliaht başkan oldu

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

    BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid'i devlet başkanı olarak belirledi.

    Haberde başka detaya yer verilmedi.

    HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN'IN VEFATI
    BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.

    Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

    BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

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