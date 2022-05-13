NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'ya Putin'den şok! Elektrik vanasını kapadı

Ödemelerin yapılmaması nedeniyle şirketin Rusya'dan elektrik temin edemediği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu nedenle, 14 Mayıs'tan itibaren Rusya'dan elektrik ithalatını durdurmak zorundayız. Durumun yakında düzelmesini ve Rusya ile elektrik ticaretinin tekrar başlamasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.