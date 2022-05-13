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    Morg trenine yüklenen Rus askerler cesetlerinin üzerinden sivillerden yağmalanan altınlar çıktı

    Rusya-Ukrayna savaşının diğer yüzü ortaya çıkdı. Rusya’nın ölüm trenine yüklenen asker cesetlerinin üzerinden, sivillerden yağmalanan altınlar çıktı...

    Yağma war

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sadece asker ve siviller öldürülmedi. Tarihi eserlerden altın ve mücevherata, hububat ürünlerine kadar yağma yapıldığı bildirildi. Kiev yakınlarında cesetleri bulunan 230'a yakın Rus askeri, morg trenine yüklendi. Ukrayna Adli Tıp Uzmanları, cesetler üzerinde yaptıkları incelemede, ilginç bulgular elde etti. Askerlerin bazılarının Rus kurşunlarıyla öldüğü iddia edildi.



    SAVAŞ SUÇU KANITI
    Morg çalışanları, askerlerin ceplerinde, Ukraynalı sivillerden yağmalanmış altın ve mücevherat bulduklarını gösterdi. Ukraynalı yetkililer, 'Her cesedin bir savaş suçunun kanıtı olduğu için' Moskova'nın kendi askerlerinin cenazelerini almayı reddettiğini söyledi. Kremlin, 1.300 civarında askerinin ölümünü kabul etti!



    'KİN'LANDİYA!
    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna, NATO'ya üyelik için derhal başvuru yapılması gerektiğini ifade etti. Kremlin ise "Bu bir tehdittir, gereken yapılır" diye gözdağı verdi.



        ESKİ SEVGİLİ HEDEF
        Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva'nın eski aşkı Albay Shalva Museliana, devleti soydu kaçtı. Putin'in ajanları tarafından her yerde aranan Museliana'nın Arktik limanıyla bağlantılı olarak 'devlet fonlarını çaldığı' açıklandı. 52 yaşındaki Albay Museliana'nın, 2000'li yıllarda Kabaeva ile büyük bir aşk yaşadığı hatırlatıldı.

        400 BİN TON BUĞDAY ÇALINDI
        ABD'li teknoloji şirketi Maxar, uydu fotoğraflarıyla Rus askerlerin Ukrayna tahıl ambarlarını ve ayçiçek depolarını boşalttıklarını belirledi. Buna göre yağmalanan ürünler, Herson Berdyansk Limanı'nda bekleyen gemilere yüklendi. Kiev yönetimi, Ruslar'ın tam 400 bin ton buğday çaldığını bildirdi.

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        Haberler Dünya Morg trenine yüklenen Rus askerler cesetlerinin üzerinden sivillerden yağmalanan altınlar çıktı
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