Morg trenine yüklenen Rus askerler cesetlerinin üzerinden sivillerden yağmalanan altınlar çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sadece asker ve siviller öldürülmedi. Tarihi eserlerden altın ve mücevherata, hububat ürünlerine kadar yağma yapıldığı bildirildi. Kiev yakınlarında cesetleri bulunan 230'a yakın Rus askeri, morg trenine yüklendi. Ukrayna Adli Tıp Uzmanları, cesetler üzerinde yaptıkları incelemede, ilginç bulgular elde etti. Askerlerin bazılarının Rus kurşunlarıyla öldüğü iddia edildi.
SAVAŞ SUÇU KANITI
Morg çalışanları, askerlerin ceplerinde, Ukraynalı sivillerden yağmalanmış altın ve mücevherat bulduklarını gösterdi. Ukraynalı yetkililer, 'Her cesedin bir savaş suçunun kanıtı olduğu için' Moskova'nın kendi askerlerinin cenazelerini almayı reddettiğini söyledi. Kremlin, 1.300 civarında askerinin ölümünü kabul etti!
'KİN'LANDİYA!
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna, NATO'ya üyelik için derhal başvuru yapılması gerektiğini ifade etti. Kremlin ise "Bu bir tehdittir, gereken yapılır" diye gözdağı verdi.