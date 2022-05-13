Morg trenine yüklenen Rus askerler cesetlerinin üzerinden sivillerden yağmalanan altınlar çıktı





ESKİ SEVGİLİ HEDEF

Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva'nın eski aşkı Albay Shalva Museliana, devleti soydu kaçtı. Putin'in ajanları tarafından her yerde aranan Museliana'nın Arktik limanıyla bağlantılı olarak 'devlet fonlarını çaldığı' açıklandı. 52 yaşındaki Albay Museliana'nın, 2000'li yıllarda Kabaeva ile büyük bir aşk yaşadığı hatırlatıldı.



400 BİN TON BUĞDAY ÇALINDI

ABD'li teknoloji şirketi Maxar, uydu fotoğraflarıyla Rus askerlerin Ukrayna tahıl ambarlarını ve ayçiçek depolarını boşalttıklarını belirledi. Buna göre yağmalanan ürünler, Herson Berdyansk Limanı'nda bekleyen gemilere yüklendi. Kiev yönetimi, Ruslar'ın tam 400 bin ton buğday çaldığını bildirdi.

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