Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür





Şeyh Temim, şöyle devam etti:

"İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE EVRENSEL MESELELER..."

"Bugün kardeşim Sayın Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmede ikili ilişkiler ile kardeş iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve evrensel meselelerle ilgili son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."