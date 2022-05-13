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    • Dünya
    • 14.05.2022 00:12
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    • 14.05.2022 00:30
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    Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

    Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür dileklerini iletti.

    Al Sani’den Erdoğan’a sıcak karşılama teşekkürü

    Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



    Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan'ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, "Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



    Şeyh Temim, şöyle devam etti:

    "İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE EVRENSEL MESELELER..."
    "Bugün kardeşim Sayın Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmede ikili ilişkiler ile kardeş iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve evrensel meselelerle ilgili son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."
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