Batılı dostlarından devlete 'seri katil' diyen Kaftancıoğlu'na destek: Başkan Erdoğan'ı ve bağımsız yargıyı hedef aldılar!

Özlem Alev Demirel

SPD VE PES'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Almanya'da federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı ve Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD'nin meclis grup başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "SPD Meclis Grubu bu siyasi kararı ve muhalif politikacılara yönelik sistematik yaptırımları protesto ediyor" dendi. Kararın Türkiye'nin hukuk devleti ilkeleri bakımından ne kadar kötü bir yerde bulunduğunu bir kez daha ortaya koyduğu iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde hukuk devleti ilkelerinin korunması ve ona göre hareket edilmesinin belirleyici öneme sahip olduğunu öne sürüldü



: "SPD Federal Meclis Grubu arkanızdadır Canan Kaftancıoğlu. Sizinle ve Türkiye'de liberal demokrasiye inanan ve onun için mücadele eden herkesle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin çatı örgütlenmesi olan Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) de yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi ve Canan Kaftancıoğlu'nın hiçbir suç işlemediği öne sürüldü.