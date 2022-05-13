Batılı dostlarından devlete 'seri katil' diyen Kaftancıoğlu'na destek: Başkan Erdoğan'ı ve bağımsız yargıyı hedef aldılar!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, devlete katil diyerek teröre destek veren CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.
TEMYİZ İNCELEMESİ TAMAMLANDI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.
Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.
KAFTANCIOĞLU'NUN SUÇ İŞLEMEDİĞİNİ SAVUNDULAR
Kararın ardından Alman siyasiler Kaftancıoğlu'na destek verirken skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Türk yargısını hedef aldılar. Türkiye'nin hukuk devleti rolünü sorgulamaya kalkışan Alman siyasiler Canan Kaftancıoğlu'nun hiçbir suç işlemediğini söyleyecek kadar da ileri gittiler.
Gerçekleri çarpıtmaktan geri durmayan siyasiler, Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a ve bir kamu görevlisine yaptığı hakareti ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılamasına değinmedi.