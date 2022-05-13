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    • Dünya
    • 13.05.2022 11:53
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    • 13.05.2022 12:00
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    Batılı dostlarından devlete 'seri katil' diyen Kaftancıoğlu'na destek: Başkan Erdoğan'ı ve bağımsız yargıyı hedef aldılar!

    Son dakika haberi! Yargıtay 3. Ceza Dairesi, devlete 'seri katil' diyerek teröre destek veren CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Kararın ardından Alman siyasiler Kaftancıoğlu'na destek verirken skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Türk yargısını hedef aldılar.

    takvim.com.tr
    Batılı dostlarından Kaftancıoğlu’na destek!

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, devlete katil diyerek teröre destek veren CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

    TEMYİZ İNCELEMESİ TAMAMLANDI
    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

    Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

    KAFTANCIOĞLU'NUN SUÇ İŞLEMEDİĞİNİ SAVUNDULAR
    Kararın ardından Alman siyasiler Kaftancıoğlu'na destek verirken skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Türk yargısını hedef aldılar. Türkiye'nin hukuk devleti rolünü sorgulamaya kalkışan Alman siyasiler Canan Kaftancıoğlu'nun hiçbir suç işlemediğini söyleyecek kadar da ileri gittiler.

    Gerçekleri çarpıtmaktan geri durmayan siyasiler, Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a ve bir kamu görevlisine yaptığı hakareti ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılamasına değinmedi.


        İşte Alman siyasilerden yapılan o açıklamalar:

        Yeşiller milletvekili, Almanya Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Max Lucks:

        "Arkadaşım, Türk muhalif politikacı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığından beri Türk yargısının hedefindeydi. Şimdi de 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa'daki insan hakları için yeni bir dip nokta."

        Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Aydan Özoğuz:
        "Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza siyasi bir skandal ve sarsıcı bir karar. 2019'daki davasında oradaydım. Hukuk devleti ilkelerine yönelik çokça ihlal var. Tam da AKP'ye karşı başarılı seçim kampanyası yürütebilen bir kadına karşı. Rezalet."

        Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Dış Politikalar Sözcüsü Nils Schmidt:
        "Canan Kaftancıoğlu'na yönelik karar hiçbir hukuk devleti ilkesine karşı ayakta kalamaz. Tam bir skandal."

            Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Devlet Bakanı Anna Lührmann:
            "Hayret verici bir karar. Canan Kaftancıoğlu'na ve Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve düşünce özgürlüğü için mücadele edenlere büyük saygı duyuyorum. Söz konusu değerler Türk-Alman ilişkileri için de merkezi öneme sahip."

            Avrupa Parlamentosu milletvekili, Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili, Alman Sol Parti üyesi Özlem Alev Demirel:
            "Erdoğan emrediyor, mahkemeler yerine getiriyor. Bu siyasi ve rejim tarafından emri verilmiş mahkeme kararını en sert biçimde kınıyorum. Türkiye'de yargı, uzun süredir rejimin elinde bir araca dönüşmüş ve kendisi için tehlikeli olabilecek her sesi susturmakta kullanılıyor. AB, Türkiye'deki rejime yönelik 'pozitif gündem' politikasıyla Avrupa kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeli. Ortada olumlu bir şey yok."

            Özlem Alev Demirel

            SPD VE PES'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ
            Almanya'da federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı ve Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD'nin meclis grup başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

            Açıklamada, "SPD Meclis Grubu bu siyasi kararı ve muhalif politikacılara yönelik sistematik yaptırımları protesto ediyor" dendi. Kararın Türkiye'nin hukuk devleti ilkeleri bakımından ne kadar kötü bir yerde bulunduğunu bir kez daha ortaya koyduğu iddia edildi.

            Açıklamada ayrıca, Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde hukuk devleti ilkelerinin korunması ve ona göre hareket edilmesinin belirleyici öneme sahip olduğunu öne sürüldü

            : "SPD Federal Meclis Grubu arkanızdadır Canan Kaftancıoğlu. Sizinle ve Türkiye'de liberal demokrasiye inanan ve onun için mücadele eden herkesle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

            Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin çatı örgütlenmesi olan Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) de yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi ve Canan Kaftancıoğlu'nın hiçbir suç işlemediği öne sürüldü.

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            Haberler Dünya Batılı dostlarından devlete 'seri katil' diyen Kaftancıoğlu'na destek: Başkan Erdoğan'ı ve bağımsız yargıyı hedef aldılar!
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