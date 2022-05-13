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    • Dünya
    • 13.05.2022 18:16
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    • 13.05.2022 18:24
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    ABD ve Rusya arasında dikkat çeken temas! Savunma bakanları Austin ve Şoygu görüştü

    Ukrayna'da devam eden savaşın gölgesinde ABD ve Rusya arasında üst düzey bir temas gerçekleştirildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

    ABD ve Rusya arasında dikkat çeken temas!
    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ayı aşkın bir süre geride kaldı.

    Çatışmalar devam ederken ABD ve Rusya arasında üst düzey bir temas gerçekleşti.

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmede Ukrayna'daki son durumun masaya yatrıldığı öngörülüyor.
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