ABD Başkanı Joe Biden'dan çağrı: "Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesi soruşturulmalı"

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte, bir basın mensubunun Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin İsrail'de öldürülmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.





Biden, "Tüm detayları bilmiyorum; bu olayın soruşturulması gerektiğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.