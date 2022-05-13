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    • Dünya
    • 13.05.2022 23:59
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    • 13.05.2022 23:59
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    ABD Başkanı Joe Biden'dan çağrı: "Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesi soruşturulmalı"

    Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak öldürüldü. ABD Başkanı Joe Biden, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini söyledi.

    Biden’dan ’Ebu Akile’ çağrısı: Soruşturulmalı

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte, bir basın mensubunun Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin İsrail'de öldürülmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.

    Biden, "Tüm detayları bilmiyorum; bu olayın soruşturulması gerektiğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.



    İSRAİL GÜÇLERİ, ÖLDÜRDÜĞÜ EBU AKİLE'NİN CENAZESİNE DE SALDIRDI
    İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.



    İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden olmuştu.



    AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
    Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurulmuştu.

    Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.
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        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan çağrı: "Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesi soruşturulmalı"
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