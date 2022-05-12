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    Zehir tacirliği yapan ‘Ay Grubu’ elebaşı Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz paketlendi

    Uyuşturucu ticareti yapan ‘Ay Grubu’ elebaşı Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz, kıskıvrak yakalandı. İkilinin elde ettiği zehir parasıyla lüks içinde yaşadığı ortaya çıktı.

    V’ay’ canına!

    Balıkesir polisi, sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk ile 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olan 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Mahsum Ay (34) ve sevgilisi Sunay Epöz (30), İzmir'de gözaltına alındı. Ay ve Epöz, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden ikilinin İzmir'de lüks yerlerde paraları yedikleri yaşadığı belirlendi. Epöz'ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı belirtildi.



    24 kaydı bulunan Mahsum Ay'ın ayrıca 2017 yılında Tekin Kocabıçak'ın öldürülmesi nedeniyle arandığı öğrenildi.

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    Haberler Dünya Zehir tacirliği yapan ‘Ay Grubu’ elebaşı Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz paketlendi
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