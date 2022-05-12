Zehir tacirliği yapan ‘Ay Grubu’ elebaşı Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz paketlendi

Balıkesir polisi, sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk ile 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olan 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Mahsum Ay (34) ve sevgilisi Sunay Epöz (30), İzmir'de gözaltına alındı. Ay ve Epöz, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden ikilinin İzmir'de lüks yerlerde paraları yedikleri yaşadığı belirlendi. Epöz'ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı belirtildi.