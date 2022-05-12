SON DAKİKA! Finlandiya'dan NATO kararına Rusya'dan tepki NATO'dan destek

Niinisto ve Marin ortak bir açıklamasında, "Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı" dedi.

Niinisto ve Marin tarafından yapılan açıklama, başvuru sürecinin başlamasına birkaç adım kalmışken yapıldı, bu da Finlandiya'nın NATO üyeliği arayışının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.