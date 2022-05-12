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    • Dünya
    • 12.05.2022 10:30
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    • 12.05.2022 13:28
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    SON DAKİKA! Finlandiya'dan NATO kararına Rusya'dan tepki NATO'dan destek

    Son dakika haberine göre Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Marin, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını söylemişti. Rusya, Finlandiya'nın kararı sonrası bir açıklama yaptı. Kremlin'den gelen açıklamada kararın Rusya için "tehdit" anlamına geldiği belirtildi. NATO ise karara destek vererek üyeliğin hem NATO hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

    Finlandiya’ya Rusya’dan tepki NATO’dan destek

    Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Sanna Marin, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını söyledi.

    Niinisto ve Marin ortak bir açıklamasında, "Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı" dedi.

    Niinisto ve Marin tarafından yapılan açıklama, başvuru sürecinin başlamasına birkaç adım kalmışken yapıldı, bu da Finlandiya'nın NATO üyeliği arayışının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.

    İSVEÇ DE BAŞVURACAK
    Expressen gazetesinin İsveç parlamentosunun takvimine ve hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Stockholm, 16 Mayıs'ta NATO üyeliğine başvurmayı planlıyor. Gazeteye göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, pazartesi günü kabineyi toplayacak ve ardından beklenmedik bir durum yaşanmazsa NATO'ya katılım başvurusu yapılacak.

        RUSYA'DAN FLAŞ YANIT: TEHDİTTİR
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olduğunu söyledi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvurma kararı almasını değerlendirdi.

        NATO'nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya'nın, Finlandiya'nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak." dedi.

        Gazetecilerin, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir." ifadesini kullandı.

        Peskov, Rusya'nın durumu analiz edeceğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

        STOLTENBERG'DEN DESTEK
        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyeliğinin hem NATO'yu hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA! Finlandiya'dan NATO kararına Rusya'dan tepki NATO'dan destek
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