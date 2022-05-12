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    • Dünya
    • 12.05.2022 10:30
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    • 12.05.2022 11:13
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    SON DAKİKA! Finlandiya'dan NATO kararı! Üyelik için başvuru yapacak

    Son dakika haberine göre Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Marin, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını söylemişti.

    Finlandiya’dan NATO kararı

    Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Sanna Marin, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını söyledi.

    Niinisto ve Marin ortak bir açıklamasında, "Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı" dedi.

    Niinisto ve Marin tarafından yapılan açıklama, başvuru sürecinin başlamasına birkaç adım kalmışken yapıldı, bu da Finlandiya'nın NATO üyeliği arayışının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.

    İSVEÇ DE BAŞVURACAK
    Expressen gazetesinin İsveç parlamentosunun takvimine ve hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Stockholm, 16 Mayıs'ta NATO üyeliğine başvurmayı planlıyor. Gazeteye göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, pazartesi günü kabineyi toplayacak ve ardından beklenmedik bir durum yaşanmazsa NATO'ya katılım başvurusu yapılacak.

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