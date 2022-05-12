Rusya'ya casusluk yapan kod adı “Şövalye” olan kadın kıskıvrak yakalandı

Ukrayna Harkov ili kırsalındaki Kutuzivka köyünün bombalanması üzerine yerel meclis sekreteri Nadiya Antonova, tüm şüpheleri üzerine çekti. Yapılan takip sonucu, Antonova'nın yerel direnişin bel kemiğini oluşturan asker, polis ve terörle mücadele uzmanlarının isimlerini Moskova'ya bildirdiği belirlendi. Hemen Ukrayna Alfa Kuvvetleri ve gizli istihbarat ajanlarından oluşan bir kadro harekete geçti. Özel ekip, bombalanmış bir hükümet binasının bodrum katında saklanan Antonova'yı ele geçirdi. Bu gözaltı ile birlikte Rus işgalcilere yardım etmekle suçlanan 47 hainin yakalandığı bildirildi. Harkov Valisi Oleh Syniegubov, "Soruşturmaya göre Antonova, Kutuzivka köyündeki işgalcilerin yanında yer aldı. Şövalye çağrı işareti ile Rus ordusunun başkanı ile işbirliği kurdu. Terörle mücadele görevlilerini, çevre koruma gazilerini, avcıları ve kolluk kuvvetlerini teslim etti. Yerel halkı beyaz kol bandı takmaya zorladı" dedi.