Avrupa'daki bölücülere Alman tokadı: PKK bir terör örgütüdür

Heike Geisweid, Dilan Akdoğan, Peer Stolle



Avukat Stolle, "Bugün Almanya'da PKK'ya atfedilen eylemler genelde faaliyet yasağından kaynaklanıyor. Bu suçlamaları çoğunlukla semboller, bayraklar ve propaganda malzemeleri oluşturuyor, şiddet değil" iddiasında da bulundu. Avukat Stolle, "Bugünkü başvuruyu kimin adına yaptınız?" sorusuna "KCK- Kürdistan Toplum Birliği adına" demekle yetindi. Avukat, Federal İçişleri Bakanlığı'nın PKK yasağının kaldırılması talebini geri çevirmesi halinde mahkemeye başvuracaklarını da söyledi.

ANKARA'YLA GÖRÜŞME

Alman basını, başvurunun ardından Türkiye- Almanya hattında yoğun görüşme trafiği yaşanmasının söz konusu olacağını belirtti. PKK'ya yönelik yasağın kalkma olasılığı iki ülke ilişkilerini yeniden gerebilir. Alman basını Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in PKK'nın tehdit oluşturmaya devam edip etmediği konusunda yakında bir karar vermek durumunda kalacağına işaret ederken Türkiye'nin yoğun bir baskı uygulamasının beklendiğine işaret etti.



SADECE GEÇEN YIL 387 SUÇ

Avukatların 'PKK artık suç işlemiyor' iddiasına rağmen Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesi'nin verilerine göre PKK yandaşları çoğu Türkler ve Türk kökenlilere dönük olmak üzere 2020'de 386 ve geçen yıl da 387 suç işledi. Bunlar arasında şiddet suçlarının bulunduğu da açıklandı. Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre PKK yanlısı dernek ve cemiyetlerdeki üye sayısı 14 bin 500 civarında.