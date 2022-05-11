ABD'den Türkiye'ye silah satışı ve F-16 adımı! Biden yönetimi Kongreyi bilgilendirdi





FÜZE VE RADAR SİSTEMLERİ

Söz konusu pakette AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer gelişmiş ekipmanların bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, paketin 400 milyon dolar değerinde olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Wall Street Journal'a yapılan açıklamada ise teklif resmiyet kazanıncaya kadar bu konuda bir yorum yapamayacakları belirtildi.