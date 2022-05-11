ABD'den Türkiye'ye silah satışı ve F-16 adımı! Biden yönetimi Kongreyi bilgilendirdi

ABD merkezli Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna savaşında oynadığı rolün ardından Joe Biden yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışının da önünü açabilecek yeni silah satışları konusunda çalışmalarını artırdı.
Buna göre Biden yönetimi, Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerine geçen ay gönderdiği gayrı resmi bildirimde, Türkiye'ye bazı F-16 parçaları ile bu uçaklarda kullanılacak füze ve radar sistemleri satılması konusunda hazırladığı taslağı Kongreye gönderdi. Kongre liderlerinin bu satışa itiraz etmemeleri durumunda ilerleyen günlerde resmi satış bildiriminin Kongreye yapılması bekleniyor.