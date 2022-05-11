ABD basını duyurdu! Biden yönetiminden Kongreye çağrı: Türkiye'ye yeni silah satışına onay verin! F-16'lar...

Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'larla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Joe Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'ye yeni silah satışına onay vermesini talep etti.
F-16 GÜNCELLEMELERİ PAKETE DAHİL
Söz konusu paketin 400 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilirken F-16'lar için ciddi bir güncelleme olacak olan füzeler, radar ve elektronik sistemleri anlaşmaya dahil olduğu bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: SÜREÇ OLUMLU
Başkan Erdoğan Mart ayında NATO Zirvesi dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve F-16 meselesine ilişkin Biden'ın görüşünün olumlu olduğunu belirtmişti.