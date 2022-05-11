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    • Dünya
    • 11.05.2022 15:49
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    • 11.05.2022 16:39
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    ABD basını duyurdu! Biden yönetiminden Kongreye çağrı: Türkiye'ye yeni silah satışına onay verin! F-16'lar...

    Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'larla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. ABD medyasında yer alan habere göre Biden yönetimi Kongre'den Türkiye’nin F-16 savaş uçakları için gelişmiş silahların ve diğer ekipmanların satışını onaylamalarını talep etti.

    Biden yönetimi Kongreye çağrı

    Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'larla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Joe Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'ye yeni silah satışına onay vermesini talep etti.

    F-16 GÜNCELLEMELERİ PAKETE DAHİL
    Söz konusu paketin 400 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilirken F-16'lar için ciddi bir güncelleme olacak olan füzeler, radar ve elektronik sistemleri anlaşmaya dahil olduğu bildirildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: SÜREÇ OLUMLU
    Başkan Erdoğan Mart ayında NATO Zirvesi dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve F-16 meselesine ilişkin Biden'ın görüşünün olumlu olduğunu belirtmişti.

        Türkiye'nin ABD ile sürdürdüğü yeni F-16'lar, F-16 modernizasyon kitleri konusunda olumlu gelişmeler var mı sorusuna Başkan Erdoğan, "Biden'ın bana 'Ben kongreye bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımımı sunacağım ve konunun da takipçisi olacağım.' istikametinde ifadeleri oldu. Temenni ederim ki bu istikamette eğer netice devam ederse, noktalanırsa o zaman biz yeni alacağımız F-16'lar ve eldekilerin modernizasyonunu süratle bitirme fırsatını bulacağız" ifadesini kullandı.

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