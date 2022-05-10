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    • Dünya
    • 10.05.2022 21:00
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    • 10.05.2022 21:00
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Stoltenberg'in hastalığı hafif geçirdiği bildirildi.

    AA
    Pozitif çıktı! İşte sağlık durumu...

    NATO Sözcüsü Oana Lungescu'nun verdiği bilgiye göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Stoltenberg'in aşılarını yaptırdığı, takviye aşısını olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.



    ÇALIŞMALARINA EVDEN DEVAM EDECEK!
    Stoltenberg'in, NATO karargahının bulunduğu Belçika'daki kurallar uyarınca çalışmalarını evinden sürdüreceği kaydedildi.

    Jens Stoltenberg'in 14-15 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etmesi planlanıyordu.



    Hastalığın ne zaman başladığına, karantina kuralları gereğince Stoltenberg'in Berlin'e gidip gidemeyeceğine yönelik bilgi verilmedi.

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