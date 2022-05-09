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    Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar ilk önce teşekkür etmeyi, pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğreniyorlar!

    Rusya'nın saldırısı sonucu Ukrayna’dan çıkıp Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar, Türkiye'ye adapte olabilmek için hem Türkçe, hem de Türk kültürünü öğrenmeye başladı.

    Dersimiz türkçe

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu 10 milyona yakın kişi evini barkını terk etti. Türkiye'ye ise 100 bine yakın Ukraynalı geldi. Mersin'e gelenler, 5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı gönüllü Tanya Doygun'un (37) açtığı Türkçe kursunda Türkiye'ye adapte olabilmek için Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenmeye başladı. Doygun, "Türkiye'de rahat yaşamak, arkadaşlık kurabilmek için Türkçe öğrenmeliyiz. En azından teşekkür etmeyi, selamlaşmayı öğrenmeliyiz. O yüzden gönüllü olarak Türkçe dersi vermeye başladım. 1 aydır Türkçe dersi veriyorum. Sınıfta yaklaşık 30 kişi var, haftada 2 ders veriyorum. Ders almak isteyen çok sayıda kişi var. Dersten sonra pazara gidip pratik yapıyoruz" dedi.



    5 çocuk annesi Maria Stassiuk (39), "Şu ana kadar pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğrendim" dedi.



    Gönüllü öğretmen Tanya Doygun, "Türkiye'de rahat yaşamak için Türkçe öğrenmeliyiz" dedi.



        HİÇ BİR ANNE AĞLAMASIN
        Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi. Saldırılarda oğlunu kaybeden anne Lyudmila Nisçenets, "Genç olsaydım, elime silah alıp orduya katılırdım" dedi. Tatyana Slyuserenko ise kabus yaşadıklarını anlatarak "Ülkemize yapılanlar, vahşettir. Bize saldıranlar insan değil" şeklinde konuştu.



        TARİHİ KATLİAM
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerince yapılan saldırılarda 200'e yakın kültürel mirasın ve tarihi eserin hasar gördüğünü ya da yok edildiğini belirtti. Zelenski, "Bu savaşın her günü, Rus ordusu kelimelerin ötesinde şeyler yapıyor. Müzelere hedefli füze saldırıları. Bu, teröristlerin bile düşünebileceği bir şey değil" dedi.



        KİEV'E YENİ DESTEK
        İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapacaklarını söyledi. 1,3 milyar sterlin (1.6 milyar dolar) yardım kararı aldıklarını bildirdi. "Putin'in acımasız saldırısı sadece Ukrayna'da yıkıma neden olmakla kalmıyor. Aynı anda Avrupa'da barışı ve güvenliği tehdit ediyor" diyerek tehlikeye işaret etti.

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        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Dünya Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar ilk önce teşekkür etmeyi, pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğreniyorlar!
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