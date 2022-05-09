Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar ilk önce teşekkür etmeyi, pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğreniyorlar!





TARİHİ KATLİAM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerince yapılan saldırılarda 200'e yakın kültürel mirasın ve tarihi eserin hasar gördüğünü ya da yok edildiğini belirtti. Zelenski, "Bu savaşın her günü, Rus ordusu kelimelerin ötesinde şeyler yapıyor. Müzelere hedefli füze saldırıları. Bu, teröristlerin bile düşünebileceği bir şey değil" dedi.