Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar ilk önce teşekkür etmeyi, pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğreniyorlar!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu 10 milyona yakın kişi evini barkını terk etti. Türkiye'ye ise 100 bine yakın Ukraynalı geldi. Mersin'e gelenler, 5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı gönüllü Tanya Doygun'un (37) açtığı Türkçe kursunda Türkiye'ye adapte olabilmek için Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenmeye başladı. Doygun, "Türkiye'de rahat yaşamak, arkadaşlık kurabilmek için Türkçe öğrenmeliyiz. En azından teşekkür etmeyi, selamlaşmayı öğrenmeliyiz. O yüzden gönüllü olarak Türkçe dersi vermeye başladım. 1 aydır Türkçe dersi veriyorum. Sınıfta yaklaşık 30 kişi var, haftada 2 ders veriyorum. Ders almak isteyen çok sayıda kişi var. Dersten sonra pazara gidip pratik yapıyoruz" dedi.
5 çocuk annesi Maria Stassiuk (39), "Şu ana kadar pazarlık yapmayı, selamlaşmayı öğrendim" dedi.
Gönüllü öğretmen Tanya Doygun, "Türkiye'de rahat yaşamak için Türkçe öğrenmeliyiz" dedi.