The Economist'ten dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika'da rüzgar gibi esiyorlar

"Son zamanlarda kıtanın güneyinde akınlar yapmaya başladılar. Sadece geçen yıl, Türk inşaatçıların Sahra altı Afrika'da üstlendiği projelerin değeri 5 milyar dolar ya da yurt dışındaki tüm Türk inşaat projelerinin %17'siydi. Orta Doğu (%13) ve yalnızca eski Sovyetler Birliği ülkelerinden sonra ikinci sırada.