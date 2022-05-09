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    • Dünya
    • 09.05.2022 12:46
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    • 09.05.2022 12:51
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    The Economist'ten dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika'da rüzgar gibi esiyorlar

    The Economist neredeyse her hafta Türkiye ile ilgili yeni bir analiz yayınlıyor. Derginin son analizinde Türkiye’nin Afrika’daki faaliyetleri ele alındı. The Economist'in haberde yer verdiği 'Osmanlı Gücü' ifadeleri de dikkat çekti.

    The Economist'te yer alan haberde, "Türkiye'nin inşaat sektörü uluslararası bir ağır sıklettir. Dünyanın en büyük 250 müteahhitinden 40'ı Türk, sadece Çin ve Amerika'nın arkasında. Birçoğunun uzun zamandır kuzey Afrika'da büyük bir ayak izi var" ifadelerine yer verildi.

    İş dünyası kategorisinde "Osmanlı gücü" başlığıyla girilen haberde şu ifadeler yer aldı:

    "Son zamanlarda kıtanın güneyinde akınlar yapmaya başladılar. Sadece geçen yıl, Türk inşaatçıların Sahra altı Afrika'da üstlendiği projelerin değeri 5 milyar dolar ya da yurt dışındaki tüm Türk inşaat projelerinin %17'siydi. Orta Doğu (%13) ve yalnızca eski Sovyetler Birliği ülkelerinden sonra ikinci sırada.

        Türk şirketleri Çinli rakiplerinden daha hızlı koşma ve yüksek kalite sunma eğilimindedirler.

        "TÜRKİYE YEREL HALKA İŞ DE SAĞLIYOR"
        Türkler, Afrika hükümetlerinin Çinlilerin daha isteksiz olduğu yerel taşeronları ve işçileri işe alma taleplerine uymaktan da mutlular. Çinli şirketler mühendisler de dahil olmak üzere vasıflı işçilerini Afrika'ya getiriyor."
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        Haberler Dünya The Economist'ten dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika'da rüzgar gibi esiyorlar
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