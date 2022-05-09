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    • Dünya
    • 09.05.2022 09:39
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    • 09.05.2022 09:54
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    Son dakika: Tayvan'da 8 büyüklüğünde deprem

    Tayvan şiddetli bir depremle sarsıldı. Japon Yer Bilimleri Enstitüsünden yapılan son dakika açıklamasına göre Tayvan’da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diğer yandan GFZ olarak bilinen Almanya Yerbilimleri Araştırma merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

    O ülkede 8 büyüklüğünde deprem

    Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Tayvan'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Tayvan'ın başkenti Taipei, kısa süreli şiddetli bir depremle sarsıldı. Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Önleme Araştırma Enstitüsü, Tayvan'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

    GFZ olarak bilinen Almanya Yerbilimleri Araştırma merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

    Depremin ardından can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    2016'da Tayvan'ın güneyinde meydan gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Tayvan'da 8 büyüklüğünde deprem
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