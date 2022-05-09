Son dakika: Tayvan'da 8 büyüklüğünde deprem

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Tayvan'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tayvan'ın başkenti Taipei, kısa süreli şiddetli bir depremle sarsıldı. Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Önleme Araştırma Enstitüsü, Tayvan'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.





GFZ olarak bilinen Almanya Yerbilimleri Araştırma merkezi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Depremin ardından can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

2016'da Tayvan'ın güneyinde meydan gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.