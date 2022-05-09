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    • Dünya
    • 09.05.2022 18:16
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    • 09.05.2022 19:09
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    Son dakika: Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı! Türk Büyükelçiliği harekete geçti

    Son dakika... Haiti'de başkent Port-au-Prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı kişiler, aralarında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 17 kişiyi fidye için kaçırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddialarla ilgili Dominik’te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti.

    Haiti’de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı iddiası!

    Karayip Denizi'nde "Büyük Antiller" olarak adlandırılan, Küba, Porto Riko, Jamaika ve Cayman Adaları'nın bulunduğu adalar grubunun parçası olan Hispanyola Adası'nı Haiti ile paylaşan Dominik Cumhuriyeti yerel medyasındaki haberlere göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldı.

    Grup 400 Mawazo isimli bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olabilir. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı iddialarının ardından Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Dominik'teki Büyükelçiliğin Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

    Haiti24'ten alınan habere göre, olay ABD ve Kanadalı bir grubun geçen yıl kaçırıldığı yer olan Croiz-des-Bouquets'te yaşandı.

        KONSOLOSLUK DOĞRULADI

        Konsolos Hugues Josue haberi doğrulurken Türklerin Dominik Cumhuriyeti'nden başkent Port-au-Prince'e giderken rehin alındığını açıkladı.

        FİDYE İÇİN İNSAN KAÇIRMA VAKALARI ARTTI

        Çeteler Haiti'de uzun bir süredir varlığını sürdürüyor ve son yıllarda fidye için insan kaçırma vakaları oldukça arttı. Söz konusu çetelerin Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin öldürülmesinin ardından ülkenin büyük bir bölümünü kontrol ederek güç kazandığını belirtiliyor.

        Haiti'de çok sayıdaki çete içinde en tehlikelisi 400 Mawozo olarak biliniyor. Suç çetesi tecavüz, gasp ve düzenledikleri suikastlarla biliniyor.

        Grup geçen sene kaçırdıkları 17 Amerikalı ve Kanadalı misyonerin her biri için 1 milyon Dolar talep etmişti. Misyonerler 2 aylık esaret sonrasında serbest kalırken çetenin istediği fidyenin ödenip ödenmediği bilinmiyor.
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