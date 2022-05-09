Son dakika: Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı! Türk Büyükelçiliği harekete geçti

Karayip Denizi'nde "Büyük Antiller" olarak adlandırılan, Küba, Porto Riko, Jamaika ve Cayman Adaları'nın bulunduğu adalar grubunun parçası olan Hispanyola Adası'nı Haiti ile paylaşan Dominik Cumhuriyeti yerel medyasındaki haberlere göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldı.
Grup 400 Mawazo isimli bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olabilir. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haiti'de 8'i Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı iddialarının ardından Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Dominik'teki Büyükelçiliğin Haitili makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi.
Haiti24'ten alınan habere göre, olay ABD ve Kanadalı bir grubun geçen yıl kaçırıldığı yer olan Croiz-des-Bouquets'te yaşandı.