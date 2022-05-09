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    • Dünya
    • 09.05.2022 15:17
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    • 09.05.2022 15:37
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    Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e saldırı: Kırmızıya boyadılar

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Batı ve ABD'nin başını çektiği dünya ülkeleri Rusya'ya karşı protestolarını sürdürüyor. Polonya’nın başkenti Varşova’da, 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerine katılan Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'in yüzüne kırmızı boya atıldı.

    Rusya’nın Polonya Büyükelçisi’ne saldırı

    Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e boyalı saldırı düzenlendi.

    Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Polonya'nın başkenti Varşova'da İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıt mezardaki törenlere katıldı.

    KIRMIZI BOYA FIRLATTILAR
    Andreyev anıta çelenk koyduğu sırada bir grup "Faşistler" diye bağırarak Rusya'yı ve Andreyev'i protesto etmeye başladı.

    Yanlarında getirdikleri kırmızı boyayı büyükelçinin yüzüne fırlatan göstericiler sloganlarına devam ederken, büyükelçi ise korumalar tarafından çembere alındı.

    Yapılan törenler, Rus büyükelçi ve diplomatların anıta çelenk ve kırmızı karanfil koymasının ardından son buldu.

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    Haberler Dünya Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e saldırı: Kırmızıya boyadılar
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