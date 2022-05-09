Çin’de gökyüzü neden kırmızı oldu? Çin’de kırmızı gökyüzü olayı nedir, neden oldu? Meteoroloji’den açıklama geldi!

Çin'de kırmızı gökyüzü olayı sosyal medyada gündem oldu. Şanghay'a yakın Zhoushan kentinde gökyüzünü kıpkırmızı görenler kısa sürede görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve pek çok spekülasyon ortaya atıldı.
Peki, Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Çin'de kırmızı gökyüzü olayı nedir, neden oldu? İşte merak edilenler!
ÇİN'DE GÖKYÜZÜ NEDEN KIRMIZI OLDU?
Çin'in Zhoushan kentinde halk, bir anda gökyüzünü kaplayan kırmızı havayı görünce büyük panik yaşadı.
Şanghay'a yakın Zhoushan kentinde gökyüzünü kıpkırmızı görenler kısa sürede görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve pek çok spekülasyon ortaya atıldı. Kimisi bunun COVID-19 kapanmaları ile bağlantılı bir olay olduğunu kimisi ise deprem habercisi ve kimyasal sızıntı olduğunu iddia etti.
Görüntüler Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Global Times'a konuşan görgü tanıklarından biri "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gökyüzünün kırmızıya dönebilmesi inanılmaz, bu beni gerçekten şaşırtıyor" dedi.