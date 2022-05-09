Çin’de gökyüzü neden kırmızı oldu? Çin’de kırmızı gökyüzü olayı nedir, neden oldu? Meteoroloji’den açıklama geldi!

Çin devlet kanalı CCTV'ye göre, yerel bir balıkçı şirketi, ışığın balıkçı tekneleri tarafından yakıldığını doğruladı. Şirketin müdür yardımcısı kırmızı ışığın balıkçı teknelerinden geldiğini ve balık tutarken bunları açmaları gerektiğini söyledi. Bu ışıkların yandığında suya çarptıktan sonra gökyüzüne çıktığını ancak sis nedeniyle böyle bir görüntü oluştuğu ve bunun kıyı bölgelerinde çok yaygın olduğu ifade edildi.