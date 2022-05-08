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    • Dünya
    • 08.05.2022 16:30
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    • 08.05.2022 16:32
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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye yatırıldı

    Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bazı tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırıldı. Suud medyasında yer alan haberlerde başka ayrıntıya yer verilmedi.

    Suudi Arabistan kralı Selman hastaneye kaldırıldı

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bazı tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırıldı.

    SUUD MEDYASI DETAY VERMEDİ
    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre 86 yaşındaki Kral Selman Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürüldü. Kral Selman'ın tıbbi bazı tetkikler için hastaneye yatırıldığı ifade edilen haberde başka ayrıntıya yer verilmedi.

    Kral Selman, 20 Temmuz 2020'de bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.

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