Kim Jong-Un'dan görülmemiş yasak! Saç kestirmek, deri ceket giymek markete gitmek derken şimdi de bu

Ancak taklitler çoğaldı ve Kim'in görünüşünü ucuzlatacağı ve otoritesini baltalayacağı korkusuyla, bunları satan dükkanları kapatmak ve insanların giymesini engellemek için 'moda polisi' görevlendirildi.

MUTLULUK BELİRTİSİ GÖSTERMEK YASAK

Geçen sene Araık ayında ise Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong İl, 2011'de hayatını kaybetmesinin ardından ölümünün 10. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Kuzey Kore efsanevi liderlerinin ölümü 11 gün süren bir yas dönemi ile anılırken, hükümet yetkilileri bu süreçte halka herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti. Bu süreçte halk gülmekten ve içki içmekten men edildi.