Kim Jong-Un'dan görülmemiş yasak! Saç kestirmek, deri ceket giymek markete gitmek derken şimdi de bu

Aldığı ilginç kararlar ve getirdiği eşi benzeri görülmeyen yasaklarla bir şekilde gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha manşetlerde. Kim'in yeni getirdiği yasak, Kuzey Korelilere yöneticiler tarafından dikte ettirilen ilk tuhaf yasak değil.
SAÇ KESİMİ YASAĞI
2014'te, Kim lider olduktan üç yıl sonra, erkek öğrencilere saçları Yüce Lider'in tarzına uyacak şekilde kesme talimatı verildi. O zamanlar Kim'in saçlarının arkaları kısaydı ve tepede yanları ayrıydı.
Ardından, 2017'de, Kuzey Korelilerin saçlarını Kim'e benzemek için kestirmelerinin yasaklandığı ve yalnızca 15 onaylanmış stil arasından seçim yapmalarına izin verildiği bildirildi.
DERİ MONTA DA YASAK GETİRDİ
Daha sonra Kim Jong-un'un favorisi haline geldikten sonra insanların deri mont giymesi yasaklandı. İlk olarak 2019'da Kim tarafından giyilen ceket, ülkenin liderine bağlılıklarını göstermek isteyen ve gerçek deriye parası yeten Kuzey Kore seçkinleri arasında popüler oldu.