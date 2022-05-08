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    • Dünya
    • 08.05.2022 23:19
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    • 09.05.2022 00:29
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    İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları, "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne saldırdı!

    Bölücü terör örgütü PKK'nın yandaşları İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşlarına saldırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle etkinlik gerçekleştiren Türk vatandaşlarını hedef alan PKK'lı saldırganlar demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığından alçak saldırıya tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör yandaşları kudurdu

    Mehmetçiğin terör örgütü PKK'ya vurduğu ağır darbeler sonrası kuduran terör yandaşları yurt dışında da Türk vatandaşlarını hedef almaya başladı.

    BASEL'DE PKK YANDAŞLARINDAN TÜRK VATANDAŞLARINA SALDIRI
    İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan kutlama etkinliği düzenlendi.

    Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

    Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

    Polisin olay yerine gelmesinin ardından terör destekçileri alandan kaçtı.

    Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

    İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DIŞİŞERİ'NDEN TEPKİ
    Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

    Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

    Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

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